Falta de estímulos a la economía ha rezagado inversión: BMV

La falta de mayores estímulos para la economía después del golpe de Covid-19 ha rezagado la recuperación y llegada de inversión bursátil al país, dijo el director general de la Bolsa Mexicana de Valores, (BMV) José Oriol Bosch.

Estamos viendo mercados bursátiles que se están recuperando mucho más rápido que otros, pero ahí depende de las medidas que también cada uno de los diferentes países han ido anunciando. En algunos países hemos visto medidas económicas, medidas fiscales y monetarias para poder frenar esta crisis o que tenga el menor impacto posible, y en el caso de México, pues no hemos visto este tipo de medidas anunciándose, implementando este tipo de estímulos, y ello ha hecho que el mercado mexicano tenga un rezago comparado con otros mercados", dijo.

Al participar en el podcast semanal de Banorte, el directivo destacó que además del impacto por la contingencia sanitaria, la economía mexicana ha tenido en los años recientes un crecimiento de apenas 2%, debajo de su potencial y en 2019 prácticamente no creció la actividad, con lo que la caída estimada para 2020 complica el escenario para la llegada de más inversiones.

"Estamos viendo que México no está y no estaba creciendo al ritmo que debería, pero sabemos que el potencial lo tenemos. Claramente México es un país privilegiado, en donde tiene la gente, la geografía, la demografía, el ser vecino de la economía más grande del mundo, y todo esto es un potencial enorme para que podamos ver mayor crecimiento y entonces veríamos mucha más inversión en el país", dijo.

En ese sentido, el director general de la BMV explicó que después de un promedio de 4 colocaciones anuales que tenía la bolsa en 2017, a la fecha, el Índice de Precios y Cotizaciones está por debajo de sus mejores niveles ante un escenario de débil recuperación.

"Hoy en día este índice está cerca de los 36 mil puntos, es decir, estamos 30% por debajo de los máximos que mencioné que tocamos hace tres años, y éste es un desincentivo para emisoras potenciales, ya que las valuaciones de las empresas listadas se han reducido y ése claramente es un freno para traer nuevas emisoras", dijo.

Oriol añadió que dicho comportamiento explica que los inversionistas que tienen otras opciones han movido sus recursos hacia otras economías y mercados más atractivos.

"Y si lo viéramos en dólares, la caída que ha habido de 2017 a la fecha todavía es mayor, creo que sería de alrededor de un 40%, ¿pero eso qué significa? Que las expectativas que se están viendo, que están viendo los inversionistas que pueden poner su dinero tanto en México como en cualquier otro país o mercado, pues obviamente no están tan optimistas, y entonces eso está castigando las valuaciones, los índices y los precios finalmente de las empresas que cotizan en la bolsa", dijo.