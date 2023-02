Femsa, sin impacto por salir de Heineken: Standard & Poor's

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 16 (EL UNIVERSAL).- Standard and Poor's Global Ratings dijo que los planes de Fomento Económico Mexicano (FEMSA) para desinvertir activos no estratégicos no tendrán impacto en sus calificaciones.

La agencia recordó que el plan incluye la venta de 14.76% de su participación en Heineken, su participación minoritaria en Jetro Restaurant Depot así como otros negocios menores locales, al tiempo que explora alternativas estratégicas para desinvertir varias de sus compañías ubicadas en Estados Unidos que forman parte de la plataforma de distribución logística de Femsa, Envoy Solutions.

"En nuestra opinión, estas desinversiones no cambiarían nuestras expectativas de que el apalancamiento de Femsa tienda a estar por debajo de 2 veces, y que mantenga un amplio margen de liquidez", dijo Standard and Poor's.

De acuerdo con la calificadora se espera que Femsa acote su enfoque en sus negocios fundamentales, que incluyen sus divisiones de proximidad, conformadas por las cadenas de tiendas OXXO y tiendas de conveniencia Valora), farmacias y gasolineras, y que mantenga su participación accionaria en la embotelladora Coca-Cola Femsa, mientras que su plataforma digital seguirá apoyándose de las conexiones de sus unidades de negocio.

"Femsa ha indicado que completar todas las desinversiones podría tomar hasta tres años, dependiendo de las condiciones del mercado. La empresa también ha anunciado que utilizará parte de los recursos procedentes de la venta de activos para reducir su deuda para mantener una estructura de capital proforma sana con un apalancamiento ajustado de alrededor de 2 veces. También esperamos que Femsa utilice el excedente de recursos para realizar pagos a los accionistas a través de dividendos, reducciones de capital y/o recompra de acciones", dijo Standard and Poor's.