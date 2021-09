Festejos dejarán derrama de 9 mil mdp, 50% menos que en 2019: Concanaco

A pesar de que no hay estados con semáforo en rojo, las ventas que se esperan por el aniversario de la Independencia se espera alcancen los 9 mil millones de pesos, cifra menor a los niveles previos a la pandemia, dijo el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco), Héctor Tejada Shaar.

En el 2019 la derrama económica alcanzó los 18 mil millones de pesos y para este 15 y 16 de septiembre solo el 50% de dicha cifra.

Con 13 estados con semáforo epidemiológico en amarillo, 17 en naranja y dos en verdes, Tejada dijo que tiene un "panorama reservado", porque aún hay restricciones de aforo y movilidad como parte de las medidas del cuidado de la salud.

Consideró que "al tener circunstancias parecidas a las de 2020 será menor el número de personas que acudirán a restaurantes, cines, plazas comerciales, entre otros, el 16 de septiembre que es de asueto".

Ello porque se estima que gran parte de los mexicanos festejará en grupos pequeños y en sus hogares.

En tanto que los artículos y accesorios relacionados con el aniversario de la Independencia "no tendrán gran demanda, pues no se realizarán ceremonias en los estados, ni desfiles en escuelas y ciudades, para evitar posibles brotes de contagio del coronavirus".