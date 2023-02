Fintech dejaron de ser una amenaza para los bancos, dice Moody's

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 15 (EL UNIVERSAL).- La amenaza que representó para la banca tradicional la irrupción de las empresas financieras tecnológicas, mejor conocidas como fintech, ha disminuido, en un contexto donde la baja de inversiones y modelos de negocios con pocos resultados están presionando a estos nuevos jugadores a replantear sus modelos de negocio, dijo la calificadora Moody's.

"La competencia que representaban las fintech en primera instancia contra la banca tradicional ha disminuido, sobre todo porque el capital se ha vuelto más selectivo en el contexto de altas tasas de interés, lento crecimiento económico y mucha competencia Fintech. Además, muchas fintechs han construido su estrategia bajo el lema: construye ahora, genera ganancias después", dijo la calificadora.

En un análisis sobre la pérdida del equilibrio financiero de las fintech, Moody's resaltó que las empresas de este tipo que no han sido solventes han perdido el financiamiento a medida que el capital se ha vuelto más selectivo y las condiciones macroeconómicas son menos favorables.

En tanto, la banca tradicional ha respondido a las amenazas que representaban las fintech a través de inversiones estratégicas para fortalecer su oferta digital de manera orgánica o a través de adquisiciones, mientras que la regulación todavía no es clara para las fintech.

"Las fintech no rentables tropiezan a medida que disminuye la financiación: un entorno macroeconómico desfavorable para las inversiones de crecimiento ha debilitado a las fintech y a los bancos retadores, exponiendo a muchos con modelos comerciales defectuosos y antieconómicos. En un entorno de tasas de interés más altas y menor crecimiento, las empresas de capital de riesgo y de capital privado han reducido la financiación que apoyaba a numerosos nuevos participantes", destacó Moody's.

Así, la falta de capital ha debilitado a las fintech y, en algunos casos, ha provocado su desaparición, incluidas muchas que no eran rentables y dependían de la arquitectura bancaria existente en lugar de ofrecer una tecnología o un producto novedoso.