Firmas financieras reconocen beneficios en reforma de pensiones

BBVA México y BlackRock reconocieron los beneficios para los trabajadores ante la propuesta de reforma al Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) presentada por el gobierno federal.

"En primer lugar, es positivo aumentar la tasa de contribución. La tasa de 6.5% resultaría en tasas de reemplazo (porcentaje del último salario que se recibirá como pensión) muy bajas, de 30% en promedio. El aumento permitirá crear mejores condiciones de retiro. Es un cambio que se debió haber hecho hace tiempo, sobre todo a la luz de las bajas tasas de ahorro voluntario que se han observado desde que la implementación del sistema en 1997", dijo BBVA.

Para el grupo financiero más importante que opera en el país es positivo dirigir la cuota social, esto es, la aportación gubernamental, hacia los segmentos de menores ingresos, considerando el carácter fiscalmente neutro de la medida, ya que contribuirá a reducir los niveles de desigualdad.

"La gradualidad en el alza de la tasa de contribución permitirá a las empresas prepararse para el impacto que tendrá en sus estructuras de costos", dijo.

La firma comentó que la reducción del periodo mínimo de cotización permitirá a un significativo número de trabajadores acceder a una pensión, tema de particular importancia en una economía con un alto porcentaje de trabajadores que transitan entre el sector formal y el informal. En todo caso, es deseable emprender una reforma para reducir el nivel de informalidad en el país.

"En esta coyuntura pudiera ser oportuno revisar el papel jugado por el Infonavit y en particular la posibilidad de que las aportaciones a dicho instituto se destinen al ahorro para el retiro de los trabajadores: aumentando la rentabilidad de los cotizantes hasta en tanto no adquieran un crédito hipotecario a cuyo pago destinar dichos recursos", añadió.

Para la directora general de BlackRock México, Samantha Ricciardi, se da un paso importante para que los mexicanos accedan a un futuro al momento de su retiro.

"Con el anuncio realizado por el Gobierno de México, con el acuerdo de empresas y trabajadores del sector privado, sobre promover una reforma en materia de pensiones en la que se incremente el porcentaje de contribución, México no solo logrará posicionarse dentro de los estándares internacionales recomendados para este rubro, sino que estará dando un paso importante para lograr que los mexicanos accedan a un retiro digno y con mayores oportunidades financieras para disfrutar de esta etapa de sus vidas", dijo Ricciardi.