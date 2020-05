Fondo de Compensación no es dinero extra, afirma Conago y empresarios

El gobernador de Baja California Sur y presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), Carlos Mendoza Davis, dijo que conjuntamente con 20 mandatarios y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) coincidieron que el Fondo de Compensación Presupuestal anunciado por el presidente, Andrés Manuel López Obrador no es un recurso extra para las entidades, sino una restitución de lo que habían perdido.

"Lo que hace es restituir lo perdido y afecta los ingresos con las participaciones. Aunque se agradece, hay que decirlo, no son recursos adicionales", expresó en su cuenta de Twitter. El mandatario señaló que sostuvo una videoreunión con gobernadores de las comisiones de Hacienda, Turismo y Desarrollo Económico de la Conago así como integrantes del CCE, para revisar la emergencia que registra el país a raíz de la pandemia de Covid.

"En la reunión de @CONAGO_Oficial con el @cceoficialmx coincidimos en que estamos aún a tiempo de evitar que esta doble contingencia se convierta en una triple emergencia: de salud, económica y ahora social, acaso humanitaria", afirmó. Mendoza Davis dijo que tanto la iniciativa privada como los gobernadores esperan que el Gobierno federal apoye y evite el cierre de empresas. "Esperamos que el Gobierno federal se decida a ayudar en el esfuerzo de evitar el cierre de empresas y proteger las fuentes de empleo con las muchas y muy variadas herramientas de las que dispone". Puntualizó que las entidades enfrentan situaciones "extraordinarias con recursos ordinarios", y refirió que a la par que ha crecido el gasto por la pandemia, los ingresos estatales y municipales han sido afectados con la caída de recaudación local.

Este miércoles, luego del anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador de que la Secretaría de Hacienda comenzará la dispersión de 60 mil millones de pesos a los estados, la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (Goan) se pronunció en el mismo sentido.

"El Fondo de Compensación Presupuestal para entidades federativas ya está regulado por LEY. No es ninguna concesión, sino una OBLIGACIÓN. Garantiza participaciones estatales cuando cae la recaudación nacional. NO ES DINERO EXTRA. Garantiza recursos a los que tenemos DERECHO (sic)", comunicó.