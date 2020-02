Fondo petrolero evitó recorte al gasto

Durante 2019, el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo (FMP) contribuyó con 408 mil 902 millones de pesos para cubrir el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Además, transfirió al Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios (FEIP) 11 mil 454 millones de pesos, así como 3 mil 332 millones de pesos al Fondo de Estabilización de Ingresos de la Entidades Federativas (FEIEF).

Los recursos ayudaron a evitar un recorte al gasto público ante la menor recaudación de impuestos obtenida respecto a lo estimado en el programa.

Con esto se compensaron, en parte, los 108 mil 749 millones de pesos que no se recaudaron por el cobro de impuestos.

En 2019 se programó obtener 3.3 billones de pesos en el calendario para los ingresos tributarios, pero sólo se captaron 3.2 billones de pesos como efecto de la contracción de la economía.

De acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el FMP realizó en 2019 transferencias por un total de 431 mil 895 millones de pesos de los ingresos obtenidos por el Estado mexicano de los contratos y derechos de exploración y extracción de hidrocarburos.

Sin embargo, este monto estuvo por debajo de lo que se esperaba para todo el año pasado, ya que se preveían transferencias por 520 mil 665 millones de pesos.

No obstante, sirvieron para completar los fondos de estabilización que se utilizan cuando los ingresos no alcanzan para cubrir el total del gasto público.

El año pasado, la SHCP utilizó 125 mil millones de pesos del FEIP cuando había calculado que tomaría 150 mil millones de pesos para reponer lo que no ingresó por concepto de impuestos.

Dicho fondo terminó 2019 con un saldo de 158 mil 544 millones de pesos, cuando en 2018 contaba con 279 mil 771 millones de pesos.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) prevé que para 2020 se repetirá la misma situación por lo que estimó que podría utilizar 80 mil millones de pesos del saldo que quedó de este fondo de ahorro para suplir los menores ingresos.

Por su parte, los recursos del Fondo de Estabilización correspondiente a las entidades federativas servirán para subsanar a los estados y municipios ante la caída en la recaudación federal participable que afecta a las participaciones que reciben del gobierno federal.

Flujo de efectivo. La información de la Secretaría de Hacienda indica que durante 2019 el FMP tuvo ingresos por 433 mil 115 millones de pesos, de los cuales 420 mil 417 fueron por los pagos recibidos de los asignatarios que en este caso es Petróleos Mexicanos (Pemex).

Por derechos de Exploración de Hidrocarburos, Pemex pagó mil 68 millones de pesos; por derechos de Extracción de Hidrocarburos 63 mil 21 millones de pesos y 356 mil 327 millones de pesos por derechos por la utilidad compartida.

En tanto, los pagos recibidos por el FMP en 2019 de las empresas a las que se les otorgó un contrato de exploración y extracción de hidrocarburos a través de las distintas rondas de licitación ascendieron a 11 mil 287 millones de pesos.

De esa cantidad, por la cuota contractual para la fase exploratoria, las empresas aportaron al Fondo Petrolero mil 455 millones de pesos, en tanto que por regalías fueron 666.3 millones de pesos y por la contraprestación adicional sobre el valor contractual de los hidrocarburos un total de 2 mil 234 millones de pesos.