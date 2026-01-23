logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ACADEMIA MASTER FUT MELISA RAMOS

Fotogalería

ACADEMIA MASTER FUT MELISA RAMOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Valores

Fuerte impulso de productores al consumo de leche

Esperan reposicionar el lácteo, frente al surgimiento de otras bebidas

Por El Universal

Enero 23, 2026 03:00 a.m.
A
Fuerte impulso de productores al consumo de leche

CIUDAD DE MÉXICO.- Los lecheros del país buscan incrementar el consumo de lácteos, luego de la caída que tuvo este líquido en años pasados, con lo que esperan reposicionar la leche, frente al surgimiento de otras bebidas.

Por lo que diversas organizaciones de la cadena de leche, como el Consejo Nacional de Fabricantes de Alimentos Balanceados y de la Nutrición Animal (Conafab) y la Comisión Ejecutiva Bovinos Leche participan en la promoción de la leche como bebida fuente de calcio, de calidad, sanidad e inocuidad.

El hecho es que, ante el surgimiento de otras bebidas de avena, soya, almendra, etcétera, se registró en los últimos años contracción en el consumo de leche.

"El consumo de leche líquida en el país tuvo una tendencia a la baja, entre 2023 y 2024. La disminución fue de 4.5% al pasar de 2.6 mil millones a 2.5 mil millones de litros", dijo la Comisión Ejecutiva Bovinos Leche.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


De acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural el consumo anual por persona en México es de 134 litros, con una producción de leche en el país de 13 mil 333 millones de litros, seis litros más que los 128 litros de hace más de una década.

Por ello, ante el avance de las bebidas que se ofrecen como sustitutos de leche, se lanza esta campaña que pretende que consumidores que dejaron de tomar leche vuelvan a hacerlo.

La campaña, dijo, está orientada a "recuperar a los consumidores que, por desinformación, dejaron o han disminuido el consumo de lácteos".

En esta estrategia de captación de consumidores de lácteos participarán productores de los estados de Jalisco y Chihuahua, así como la región de La Laguna.

Los organismos dijeron que "México tiene una población superior a 130 millones de personas, con un mercado potencial relevante para los productos lácteos, sin embargo, el consumo per cápita es inferior al recomendado por la FAO".

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Entérate | Aún puedes legalizar estos autos chocolate
Entérate | Aún puedes legalizar estos autos chocolate

Entérate | Aún puedes legalizar estos "autos chocolate"

SLP

El Universal

Para los vehículos que ingresen al país en 2026 existe un arancel distinto, precisó Claudia Sheinbaum

Hey Banco digital de Banregio ya está operativo en México
Hey Banco digital de Banregio ya está operativo en México

Hey Banco digital de Banregio ya está operativo en México

SLP

El Universal

Hey Banco, el innovador proyecto de Banregio, comienza a operar como entidad independiente en México.

Sube la inversión foránea en el mundo
Sube la inversión foránea en el mundo

Sube la inversión foránea en el mundo

SLP

El Universal

Se recuperó tras dos años débiles y en 2025 alcanzó un total de 1.6 billones de dólares

Se disparan precios de seguros médicos
Se disparan precios de seguros médicos

Se disparan precios de seguros médicos

SLP

El Universal

Presionados por la inflación y el impacto fiscal tras la eliminación de la deducibilidad del IVA