Fuerte impulso de productores al consumo de leche

CIUDAD DE MÉXICO.- Los lecheros del país buscan incrementar el consumo de lácteos, luego de la caída que tuvo este líquido en años pasados, con lo que esperan reposicionar la leche, frente al surgimiento de otras bebidas.

Por lo que diversas organizaciones de la cadena de leche, como el Consejo Nacional de Fabricantes de Alimentos Balanceados y de la Nutrición Animal (Conafab) y la Comisión Ejecutiva Bovinos Leche participan en la promoción de la leche como bebida fuente de calcio, de calidad, sanidad e inocuidad.

El hecho es que, ante el surgimiento de otras bebidas de avena, soya, almendra, etcétera, se registró en los últimos años contracción en el consumo de leche.

"El consumo de leche líquida en el país tuvo una tendencia a la baja, entre 2023 y 2024. La disminución fue de 4.5% al pasar de 2.6 mil millones a 2.5 mil millones de litros", dijo la Comisión Ejecutiva Bovinos Leche.

De acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural el consumo anual por persona en México es de 134 litros, con una producción de leche en el país de 13 mil 333 millones de litros, seis litros más que los 128 litros de hace más de una década.

Por ello, ante el avance de las bebidas que se ofrecen como sustitutos de leche, se lanza esta campaña que pretende que consumidores que dejaron de tomar leche vuelvan a hacerlo.

La campaña, dijo, está orientada a "recuperar a los consumidores que, por desinformación, dejaron o han disminuido el consumo de lácteos".

En esta estrategia de captación de consumidores de lácteos participarán productores de los estados de Jalisco y Chihuahua, así como la región de La Laguna.

Los organismos dijeron que "México tiene una población superior a 130 millones de personas, con un mercado potencial relevante para los productos lácteos, sin embargo, el consumo per cápita es inferior al recomendado por la FAO".