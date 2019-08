Función Pública sanciona a 136 empresas por irregularidades en procesos de contratación

En los primeros siete meses del 2019, la Secretaría de la Función Pública (SFP) emitió sanciones para 136 empresas que incurrieron en irregularidades en procesos de contratación, inhabilitó a más de 100 compañías e impuso multas por más de mil 400 millones de pesos por irregularidades en procesos de contratación.

La titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval, expuso que "el 10% de las familias con menores ingresos pierden 4.4 veces el ingreso que pierden las que están en el 10% de más adinerado. En los estados del sureste del país, la pérdida en el bienestar es 47% mayor que en el Noroeste".

Si bien en una colusión por compras públicas participan funcionarios y personal de empresas, no había sanciones para los empleados de gobierno, de acuerdo con la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).

Por lo que la SFP y la Cofece firmaron un convenio de colaboración que les permitirá "trabajar más de cerca" para que la Comisión reporte "a tiempo sus investigaciones en materia de competencia, para que podamos investigar y sancionar también a quienes se coluden en contrataciones pública", dijo Sandoval.

El compromiso que estableció fue investigar las faltas graves de funcionarios en procesos de contratación se trata de una colaboración para que sean "más efectivos y cerrar las puertas a la impunidad" en las investigaciones.

"Necesitamos promover una nueva ética pública" y expuso que por ello se requiere evitar las relaciones "de complicidad. Entre sectores público y privado que afectan la economía", dijo la funcionaria durante el Foro Combatir la corrupción y las prácticas anticompetitivas: Responsabilidad compartida entre autoridades y empresas que organizó Cofece.

Sin embargo, la presidenta de la Comisión, Alejandra Palacios, dijo que a pesar de las investigaciones por compras de gobierno no existió sanción para funcionarios y añadió: "Lo que te puedo decir es que en todos los casos que hemos sancionado de colusión no hemos visto un actuar de la SFP".