Futuro de Interjet, similar al de Mexicana

El concurso mercantil de Interjet podría evolucionar de manera similar al de Mexicana de Aviación, donde hubo promesas de inversión para rescatar a la aerolínea que nunca se concretaron, mientras pasó el tiempo y no se logró el remate de bienes para liquidar a los trabajadores.

El pasado 29 de agosto, un juez declaró a Interjet en concurso mercantil, por lo que la empresa entró en la etapa de conciliación en convenio con todos los acreedores.

Interjet no está operando y no tiene flujo de efectivo, por lo que es complicado que concrete una inversión para salir adelante y logre un convenio con acreedores para presentarle al juez un plan de reestructura financiera, dijo Pablo Casas Lías, director del Instituto Nacional de Investigaciones Jurídicas Aeronáuticas (INIJA).

Al no lograrse una conciliación con acreedores, la aerolínea tendría que pasar a la etapa de quiebra, donde el objetivo es el remate de bienes para que todos los acreedores cobren de ahí.

Pero, mientras se llega a esa etapa, el concurso mercantil "concede una protección para que no se ejecute ningún cobro o garantía".

"Ese tiempo les permite a los empresarios saquear a la empresa de todos los bienes que tienen valor", aseguró Casas Lías.

Interjet tiene múltiples deudas que ascienden a 40 mil millones de pesos: debe 30 mil millones de pesos al Servicio de Administración Tributaria (SAT), pero también adeuda a Aeropuertos y Servicios Auxiliares, al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, a Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano, además de 150 millones de dólares a Bancomext.

Actualmente, la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes (SICT) debe designar al conciliador del concurso mercantil, que a su vez designa al síndico.

Esto debido a que, al tratarse de una empresa que opera bajo un título de concesión del Estado, el concurso mercantil se rige bajo la Ley de Vías Generales de Comunicación y la Ley de Aeropuertos y su Reglamento, además de la Ley de Concursos Mercantiles.

En la etapa de conciliación se suspende todo mandamiento de embargo o ejecución contra los bienes y derechos de Interjet, con excepción del mandamiento de embargo o ejecución de carácter laboral, ampliando el monto de la deuda con los trabajadores a salarios por los dos años anteriores al concurso mercantil.

Actualmente, los más de 5 mil trabajadores de Interjet están en huelga, en espera de que, con el remate de los bienes, se les pueda pagar mil 800 millones de pesos que les adeuda la aerolínea.

Casas Lías considera que, si tomó 17 meses aceptar el concurso mercantil desde que se solicitó en abril de 2021 por el demandante Aguilar Amilpa Abogados, puede demorar más tiempo designar al conciliador y al síndico.

"Es un fraude de concurso mercantil maquinado igual que el de Mexicana de Aviación, que no tiene otra opción o camino que llevarla de la etapa conciliatoria al quiebre.

"Van a salir que no quedó nada. La masa concursal va a ser una cantidad irrisoria y en estricto sentido nadie va a cobrar, porque no quedarán bienes que valgan la pena, por lo que nadie alcanzará una indemnización completa ni decorosa", advirtió Casas Lías.