Garantizar autonomía, el reto de nueva presidenta del Inegi

El mayor desafío de Graciela Márquez al frente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) tiene que ver con su cercanía con el presidente Andrés Manuel López Obrador, consideraron políticos, especialistas del sector privado y académicos.

"Tiene la capacidad para poder desempeñarse como presidenta de la Junta de Gobierno del Inegi, pero lo más importante es que pueda dar cumplimiento a lo que establece el marco legal que rige la autonomía del instituto, y que es fundamental para garantizar que todas las estadísticas que de ahí emanen sean lo más objetivas posibles", dijo José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDEC).

El tema de la autonomía fue abordado por Márquez luego de que López Obrador dijo en su conferencia mañanera que la nominó para ocupar la presidencia del instituto a partir del 1 de enero próximo.

"La sólida estructura institucional [del Inegi] y su autonomía son esenciales para que el instituto continúe siendo un referente indispensable para el análisis de la realidad mexicana", afirmó en una serie de mensajes publicados en su Twitter, en los cuales también agradeció al Presidente su designación.

En opinión de Raymundo Tenorio, profesor emérito del Tec de Monterrey, Márquez participó en los documentos llamados Pejenomics, guía del programa económico del actual gobierno: "La perspectiva es darle continuidad al Inegi, y eso significa credibilidad. Quiere decir respetar su autonomía y no cuestionar con otros datos la información que el Inegi sí procesa científicamente", recalcó.

"Tanto Márquez como Victoria Rodríguez [próxima gobernadora del Banco de México] no podrán quitarse este estigma respecto a si podrán o no ejercer con independencia sus decisiones", agregó el académico.

Para el vicepresidente del comité de estudios económicos del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), Mario Correa, no haber ratificado en la presidencia del Inegi a Julio Santaella es como tener sentado en la banca a Cristiano Ronaldo en un partido crucial.

La diputada Margarita Zavala también cuestionó el nombramiento de Márquez y coincidió en que se hubiera podido ratificar para otro periodo a Santaella, para "garantizar la autonomía" del Inegi.

En tanto, Roberto Vélez, presidente del Centro de Estudios Espinosa Yglesias, celebró la designación y destacó que "como historiadora económica, Márquez entiende a la perfección la importancia que tiene contar con buena información estadística y geográfica".

Más movimientos

El presidente López Obrador realizó nuevos nombramientos en la Procuraduría Fiscal de la Federación, el Banco del Bienestar, así como de dos vocales del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB).

Por medio de un comunicado, Presidencia de la República informó que se designó a Félix Arturo Medina Padilla como nuevo procurador Fiscal de la Federación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en sustitución de Carlos Romero Aranda.

El Presidente también nombró a Víctor Manuel Lamoyi Bocanegra como director general del Banco del Bienestar, en lugar de Diana Álvarez Maury.

Romero Aranda y Álvarez Maury fueron nombrados como nuevos vocales de la Junta de Gobierno del IPAB.