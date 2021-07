Gas Bienestar es para cumplir con promesa de no aumentar precios: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que su propuesta de crear "Gas Bienestar" es porque los distribuidores de gas que controlan el mercado no solo perjudican la economía popular, sino porque lo dejan como un "demagogo y mentiroso" por no cumplir su promesa que no aumentarían los precios de los energéticos.

"Esto nos está perjudicando, porque entre otras cosas, además de afectar la economía popular, me está dejando a mí como demagogo, como mentiroso. Hice el compromiso que no iban a aumentar el precio de las gasolinas, diésel, luz y del gas y lo he logrado en las gasolinas, diésel, luz, pero aquí no puedo ¿por qué?".

En su conferencia de prensa en Palacio Nacional, el Ejecutivo explicó que no se les va a quitar el mercado a los particulares, porque Pemex a través de Gas Bienestar no va a quedar solo en la distribución de gas, es un competidor más.

"¿Cómo nos explicamos qué no aumente el precio de las gasolinas, del diésel y de la luz y sí aumente el precio del gas porque está suelto? En el caso de las gasolinas Pemex abastece un poco más del 80%, pero acá (gas) solo el abasto es de 50% y se abrió el mercado para que estas empresas pudieran importar, ahí tenemos otro problemas porque hay contrabando y 'huachicol'".

Señaló que al abrir competencia se va bajar la utilidad por lo que llamó a los distribuidores a "aplicarse" y competir.

El Presidente reiteró sus críticas a las Comisión Federal de Competencia que no detuvo el monopolio de las gaseras porque es un "cero a la izquierda, está de florero, nada más de adorno, podría decir más cosas, pero mejor me autolimito".