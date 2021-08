Gas Bienestar, para ayudar a consumidores ante abuso de distribuidores: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que con la entrada al mercado de Gas Bienestar no se van a requisar o expropiar las plantas a los concesionarios, sino que la medida busca evitar abusos en el precio a los consumidores.

"No se les va a requisar sus plantas ni habrá expropiaciones solo es fijar precios máximos, evitar abusos, porque cuando aumenta el precio de gas afecta mucho a la gente y lo otro es que haya competencia, por eso es Gas Bienestar".

En su conferencia de prensa, en las instalaciones de la Zona Naval de Los Cabos, el mandatario insistió en que Gas Bienestar es para ayudar a los consumidores, para que no abusen los distribuidores para que no tengan tanto margen de ganancia, de utilidades.

Lo anterior al ser cuestionado de que la Coparmex local señaló que la medida traerá competencia desleal y cierre de empresas.

"Si me dice Coparmex pues...es como un sector de un partido, se acuerdan como había sectores en los partidos, todavía, Coparmex es el sector de un partido. Ellos tienen que defender a los empresarios, pero nosotros tenemos como obligación defender a todos, entonces tenemos que defender a los consumidores".

Insistió en que no es posible que mes con mes suba, y suba el gas y no haya ninguna justificación.