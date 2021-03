Gasolinas y gas aceleran inflación en febrero; podría superar el 4%

Durante febrero pasado la inflación anual continuó su tendencia al alza por segundo mes consecutivo, impulsada principalmente por los incrementos de los precios en gasolinas y gas LP, con lo que el indicador podría superar el 4%, meta objetivo del Banco de México, antes de lo esperado.

El Índice Nacional de Precios al Consumidor registró una inflación de 0.63% en febrero de 2020 respecto al mes inmediato anterior, que constituye el dato más elevado para un mismo mes comparable desde 2001, informó el Inegi.

Con este resultado la inflación anual se ubicó en 3.76%, superando el 3.72% estimado por los especialistas, constituyéndose en la mayor tasa desde octubre del año pasado.

"El resultado pone en duda la prolongación del ciclo de recortes a la tasa de referencia en la decisión que Banxico anunciará el próximo 25 de marzo, pues durante los primeros días de este mes los precios de los energéticos han continuado escalando, lo que aumenta las probabilidades de que la inflación anual cruce el umbral de 4.0% antes de abril", comentó Daniel Arias, analista económico de Monex.

Entre los bienes y servicios cuya alza de precios incidieron más en la inflación en febrero, fueron: gasolinas de alto y bajo octanaje con un alza mensual de 4.59% y 5.08% respectivamente; gas doméstico LP, 4.28%; papa y otros tubérculos, 15.98%; pollo, 2.43%; plátanos, 11.96%; limón, 22.07%; vivienda propia, 0.18%; loncherías, fondas, torterías y taquerías, 0.44%; tortilla de maíz, 1.01%.

Por el contrario, entre los genéricos cuya baja de precios contribuyó más a contener la inflación general, se encuentran: jitomate con una disminución mensual de 29.9%; cebolla, -15.37%; nopales, -7.41%; aguacate, -4%; chile poblano, -13.72%; productos para el cabello, -1.81%; otros chiles frescos, -5.59%; electricidad, -0.23%; azúcar, -1.10%; chile serrano, -5.30%.

El índice de precios subyacente, que no incluye los bienes y servicios cuyos precios son más volátiles, presentó un incremento mensual de 0.39% y anual de 3.87%; por su parte, el índice de precios no subyacente aumentó 1.36% mensual y 3.43% anual.

Dentro del índice de precios subyacente, a tasa mensual, los precios de las mercancías crecieron 0.52% y los de los servicios 0.25%.

Al interior del índice de precios no subyacente, los precios de los productos agropecuarios bajaron 0.22% mensual, mientras que los precios de los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno subieron 2.50% mensual.