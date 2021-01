Gasolinas y gas doméstico impulsan cuesta de enero

La inflación en México inició el año con un repunte, provocado principalmente por las alzas en los precios de gasolinas y gas doméstico LP, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Durante la primera quincena del mes en curso, el Índice Nacional de Precios al Consumidor presentó un aumento de 0.51% respecto a la quincena inmediata anterior, tasa superior al nivel de 0.42% estimado por el consenso, siendo la más alta para dicho periodo en los últimos cuatro años.

La inflación sube; sin embargo, permanece contenida. Con este resultado, la variación anual pasó de 3.15% al cierre de 2020, a un nivel de 3.33%, con lo que el avance de los precios sumó su quinta quincena consecutiva dentro del rango objetivo del Banco de México (Banxico).

"Las cifras de la primera quincena de enero constituyen una sorpresa moderada, si bien la dinámica del mes pudiera deberse tanto a un efecto rebote de precios que se habían mantenido deprimidos, como a incrementos de una sola vez, en el caso de los servicios", explicó Daniel Arias, analista económico de Monex. Los bienes y servicios cuya alza de precios incidieron más en la inflación fueron la gasolina de bajo y alto octanaje, con incrementos quincenales de 3.26% y 2.53%, respectivamente; gas doméstico LP, 5.33%; papa y otros tubérculos, 9.40%.

Las loncherías, fondas, torterías y taquerías, con 0.57%; cigarrillos, 2.21%; pollo, 1.21%; automóviles, 0.90%; servicio de televisión de paga, 2.53%, y refrescos envasados, 0.61%.

Por el contrario, entre los genéricos cuya disminución en su precio contribuyó más a contener la inflación destacan el transporte aéreo, con baja de 20.89%; servicios turísticos en paquete, 8.68%; cebolla, 10.39%; huevo, 2.76%; pantalones para hombre, 2.51%; hoteles, 3.36%; vestidos, faldas y pantalones para niñas, 2.37%; otras verduras y legumbres, 1.76%; chayote, 6.89%, y ropa de abrigo, 1.82%.

Las entidades que reportaron la mayor inflación en la primera mitad de enero fueron el Estado de México, con un alza de 0.92%; Hidalgo, 0.85%; Colima, 0.83%; Tamaulipas, 0.81%, y Michoacán, con 0.73%. En sentido contrario, entre las que registraron el menor incremento se encuentran Chiapas, con sólo 0.06%; Quintana Roo, 0.10%; Campeche, 0.16%; Baja California Sur, 0.21%, y Yucatán, con 0.24%.

El índice de precios subyacente, que no incluye los bienes y servicios cuyos precios son más volátiles, registró un alza de 0.24% quincenal y de 3.83% anual; por su parte, el índice de precios no subyacente subió 1.37% quincenal y 1.84% anual. Al interior del índice subyacente, en comparaciones quincenales, los precios de las mercancías se incrementaron 0.39% y los de los servicios 0.06%.

Dentro del índice no subyacente, los precios de los productos agropecuarios crecieron 0.31% quincenal y los de los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno, 2.17%. A lo largo de 2021, salvo por las lecturas de abril, a causa de un efecto estadístico, los analistas económicos de Ve por Más prevén que la inflación se mantendrá abajo de 4.0% a tasa anual. Lo anterior estará sujeto a un entorno de debilidad en la demanda, pese a mejorar parcialmente; menor depreciación del tipo de cambio, aunque seguirá siendo volátil; que se disipen las obstrucciones en la proveeduría de bienes y servicios, condicionado a que se contenga la propagación del virus y a que se normalice la actividad económica, así como a una limitada recuperación en los precios de energéticos.