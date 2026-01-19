General Motors despide a mil 900 trabajadores en Coahuila

La empresa automotriz General Motors de México (GMM) informó que este fin de semana despidió a mil 900 empleados de su planta de manufactura en Ramos Arizpe, Coahuila, debido a la cancelación de su segundo turno por la caída en la demanda de vehículos eléctricos en Estados Unidos.

El despido se da apenas días después del anuncio de inversión de mil millones de dólares que la compañía realizará en México en un lapso de dos años (2026-2027) para impulsar la fabricación de vehículos para el mercado mexicano.

No obstante, la automotriz enfrenta una reconfiguración operativa para adaptar su producción debido a la baja demanda de vehículos eléctricos.

"Agradecemos la contribución que nuestros empleados han hecho a GMM. Las personas impactadas con esta decisión recibirán su liquidación conforme a lo establecido en la Ley Federal del Trabajo.

"Esta es una decisión necesaria para mantener nuestra operación eficiente y continuar siendo competitivos en el mercado. Seguimos comprometidos con aportar al crecimiento económico y con generar oportunidades para las comunidades locales. Recientemente anunciamos una inversión de mil millones de dólares durante los próximos dos años en nuestras operaciones locales de manufactura y continuaremos trabajando en proyectos futuros enfocados en la demanda doméstica, reforzando nuestro compromiso de largo plazo con México", afirmó la empresa.

El año pasado, la fabricación de la camioneta Blazer eléctrica disminuyó a la mitad, al pasar de 33 mil 765 unidades en 2024 a 16 mil 826 unidades en 2025, según cifras de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA).

Aunque la fabricación de la Equinox eléctrica se incrementó un poco pasando de 61 mil 002 unidades en 2024 a 75 mil 912 unidades en 2025.

En Estados Unidos las ventas de autos eléctricos han disminuido de manera considerable luego de la eliminación de los incentivos para la adquisición de vehículos verdes.

General Motors informó al sindicato que la disminución de personal está directamente ligada a una decisión corporativa de eliminar el segundo turno de producción, de modo que la planta operará en adelante con un solo turno diario, con el fin de alinear su capacidad productiva a la demanda actual del mercado, especialmente en el segmento de vehículos eléctricos.

De acuerdo con el líder de la CTM en Coahuila, Tereso Medina, el golpe laboral en GM podría escalar en la cadena de proveeduría, ya que por cada trabajador despedido en la planta podrían perderse tres adicionales en la proveeduría.