Gobierno tiene un colchón transexenal de 150 mil mdp: Hacienda

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 26 (EL UNIVERSAL).- El gobierno federal planea dejar un colchón de recursos no presupuestales para el arranque de la siguiente administración de 150 mil millones de pesos, aseguró el subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio González.

El funcionario federal confirmó que el presidente Andrés Manuel López Obrador, para garantizar un cierre de sexenio sin problemas y no dejar la economía "prendida de alfileres" como sucedía en gobiernos anteriores.

Yorio dijo en Mérida, Yucatán, que los 150 mil millones de dólares son en efectivo en caja en la Tesorería de la Federación (Tesofe), que constituyen una especie de "colchones de liquidez" que se pueden usar.

"Lo que sí les puedo decir es que existen colchones de liquidez en la Tesorería que no necesariamente están vinculados a la ejecución del presupuesto que se van generando año tras año y eso va creando una acumulación de efectivo en caja", explicó.

Cabe recordar que en la Tesofe se depositan todos los recursos derivados de los ingresos presupuestarios para efectos del presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) a repartir para cada dependencia y entidad de la Administración Pública Federal (APF), así como para los estados y municipios.

El presupuesto que no fue ejercido a tiempo y que no fue subsanado por cada secretaría de Estado o entidad de la APF, se tiene que devolver a la Tesofe.

De igual manera, los recursos de los fideicomisos extinguidos permanecen en la Tesofe mientras que no sean asignados al PEF.

El Universal publicó hoy que en lo que va del actual gobierno federal, los ahorros del país, alojados en los Fondos de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP) y de las Entidades Federativas (FEIEF), se han visto reducidos en más de 277 mil millones de pesos.

Pasaron de tener 323 mil 39.6 millones de pesos al inicio de la administración (el 1 de diciembre de 2018) a 45 mil 922.2 millones de pesos al segundo trimestre de 2022 (30 de junio de 2022), lo que representa una reducción de 85.8%.

También este diario adelantó en días pasados el contenido de la iniciativa para reformar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para fortalecer el FEIP.

La iniciativa que fue enviada a la Cámara de Diputados, pretende flexibilizar las reglas para que el fondo de estabilización pueda recibir otro tipo de recursos diferentes a los excedentes petroleros.

De ser aprobada por el Congreso, el FEIP se podría llenar con los ahorros del costo financiero de la deuda y otros activos financieros, algo que analistas han visto con buenos ojos.