Google y Amazon restringen la movilidad de sus empleados por el coronavirus

Las tecnológicas estadounidenses Google y Amazon pidieron este viernes a sus empleados que limiten sus viajes internacionales -y, en el caso de Amazon, también los nacionales dentro de EE.UU.- como medida de prevención ante el coronavirus.



Google, que ya hace días canceló todos los viajes de sus trabajadores a China, extendió este viernes la restricción a otros países en los que ha habido brotes significativos de COVID-19 (como se conoce el virus): Italia, Irán, Japón y Corea del Sur.



La firma de Mountain View (California, EE.UU.) informó además en un comunicado de que ha registrado el primer caso de persona infectada entre su plantilla: un empleado de sus oficinas en Zúrich (Suiza).



Por su parte, Amazon fue un paso más allá y pidió a todos sus empleados que pospongan los viajes "no esenciales" tanto dentro como fuera de EE.UU., y que no planeen ninguno nuevo por lo menos hasta finales de abril.



Otra gran tecnológica estadounidense, Facebook, canceló el jueves la celebración de su conferencia anual de desarrolladores F8, que estaba prevista para el 5 y 6 de mayo en San José (California, EE.UU.), también por temor al virus.



La conferencia de desarrolladores, similar a la que celebran cada año por estas fechas otros gigantes tecnológicos como Google o Apple, reúne a miles de personas provenientes de todo el mundo en el centro de convenciones de San José.



También hizo lo propio la feria de videojuegos Game Developers Conference (GDC), que se tenía que celebrar durante la segunda quincena de marzo en San Francisco, pero a la que empresas tan destacadas como Unity, Epic, Sony, Facebook, Microsoft y Amazon anunciaron a lo largo de la semana que no iban a asistir y finalmente los organizadores la "pospusieron para el verano".



El brote de coronavirus está teniendo gran afectación en el mundo de la tecnología, que va desde el cierre de fábricas en China que son proveedores esenciales de firmas como Apple y Microsoft, hasta la cancelación de eventos internacionales como la feria de telefonía móvil Mobile World Congress de Barcelona.