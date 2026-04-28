Guerra en Medio Oriente impulsa beneficios de BP

CIUDAD DE MÉXICO, abril 28 (EL UNIVERSAL/ANSA).- El alza de los precios de los hidrocarburos, vinculada a la guerra desatada en Medio Oriente por los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán, está disparando los beneficios de las grandes petroleras.

Impacto en el mercado petrolero

Así lo confirman los datos del primer trimestre de 2026 publicados hoy por la petrolera británica BP, que indican beneficios superiores a los 3.800 millones de dólares entre enero y marzo, frente a los 687 millones del mismo periodo de 2025.

Declaraciones de la CEO Meg O'Neill

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Estas cifras reflejan una situación de mercado "excepcional", reconoció la nueva CEO, Meg O'Neill, quien subrayó que, en general, la actividad de la compañía avanza "bien" hacia el logro de los objetivos fijados para 2027.