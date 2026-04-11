Guerra pega a los estadounidenses
El conflicto con Irán dispara la inflación
Washington.- El mayor aumento mensual en los precios de la gasolina en seis décadas destruyó un fuerte repunte de la inflación el mes pasado, lo que generó grandes desafíos para quienes combaten la inflación en la Reserva Federal y elevó los obstáculos políticos para la Casa Blanca, que eran considerables.
Los precios al consumidor subieron un 3,3% en marzo respecto de hace un año, informó el viernes el Departamento de Trabajo, un pronunciado aumento frente al 2.4% de febrero y el mayor incremento interanual desde mayo de 2024. En términos mensuales, los precios aumentaron un 0.9% en marzo respecto de febrero, el mayor incremento de este tipo en casi cuatro años.
Es la primera lectura de inflación que capta los efectos de la guerra con Irán. El alza de los precios de la gasolina pondrá a prueba los presupuestos de muchos hogares de ingresos bajos y medios, ya que erosiona sus salarios, lo que dificulta pagar otras necesidades como alimentos y alquiler.
Sin tener en cuenta las categorías volátiles de alimentos y energía, los precios subyacentes subieron un 2.6% en marzo respecto de hace un año, frente al 2,5% de febrero. Y el mes pasado los precios subyacentes aumentaron un moderado 0,2%, lo que sugiere que el encarecimiento de la gasolina aún no se ha extendido a muchas otras categorías.
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Las industrias que dependen del petróleo y la gasolina están gastando más, en particular las aerolíneas, que han trasladado incrementos a los viajeros. Las tarifas subieron un 2,7% solo el mes pasado y son un 14,9% más altas que hace un año. Muchos servicios de entrega, como UPS y FedEx, ya han anunciado recargas por combustible que han elevado los costos de envío para empresas y hogares.
El aumento en la energía contribuye al alza de los costos de producción en toda la cadena de suministro de alimentos.
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