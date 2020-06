Guerrero intensifica acciones sanitarias para reapertura de turismo

El gobierno de Guerrero intensifica las acciones sanitarias para que cambie el semáforo epidemiológico de rojo a anaranjado y poder, en consecuencia, realizar la apertura de sus destinos turísticos que son fundamentales para la economía estatal.

Sin embargo, para lograr que el próximo primero de julio la industria sin chimeneas inicie actividades, el gobernador Héctor Astudillo Flores pidió una vez más a la población tome conciencia de que sólo su participación decidida permitirá cambiar el color del semáforo.

El mandatario estatal, en conferencia virtual con sus homólogos que integran la Comisión de Turismo de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), expuso la ruta que Guerrero sigue para la reapertura de actividades no esenciales.

Del diálogo con los gobernadores, Astudillo Flores lo comentó con los presidentes municipales.

"Yo sigo insistiendo, necesitamos seguirnos cuidando, seguir poniendo de nuestra parte para abatir el contagio de Covid-19".

Advirtió que si no hay una mayor responsabilidad de la ciudadanía, porque el coronavirus no se irá ni desaparecerá de la noche a la mañana, seguirán los contagios.

"Tenemos que ir acostumbrándonos a convivir con el Covid-19 Mientras no haya una vacuna u otra medicina para combatirla. Lo que sí debemos acostumbrarnos a cuidarnos más, a cuidar a nuestra familia, a cuidar a nuestros adultos", aseveró.

Asimismo, Astudillo Flores dijo que existe una estrecha coordinación con los prestadores de servicio turísticos de estado, con quienes ha mantenido reuniones para la implementación de protocolos de salud, ante la próxima reapertura de esta actividad que es importante para la economía estatal.

También, se está en comunicación con las principales navieras del mundo y empresas turísticas, quienes están a la espera de la reapertura de los destinos de Acapulco, Taxco y Zihuatanejo.