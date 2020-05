Habrá mayor impacto al empleo sin apoyo gubernamental: IP

El impacto que tiene la falta de apoyos al sector productivo daña a diario la generación de fuentes de empleo e incrementa el número de desempleados, por lo que es necesario que el gobierno federal apoye a las empresas a mantener empleos, porque en la medida que no se haga el daño será mayor, coincidió Canacintra y Coparmex.

Publican lineamientos de seguridad sanitaria para reanudar actividades

El presidente de Fomento Industrial de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Juan Manuel Chaparro Romero, dijo con que los niveles de decrecimiento vistos en los primeros meses del año y la caída en el empleo se espera que para fines del 2020 cierre en 3.8 millones de personas sin trabajo formal.

"Estas estimaciones de decrecimiento no se deben de minimizar; y por el contrario, se deberán de tomar en cuenta por nuestro gobierno para actuar con sentido de urgencia para reducir mayores complicaciones; y por ello, los apoyos tributarios y fiscales solicitados por el sector empresarial no son para mañana sino para hoy", afirmó.

Pero, alertó que cualquier apoyo que se dé a la economía y al empleo no estará completa si el gobierno no es más eficiente en el combate contra la inseguridad, el crimen, las extorsiones, los secuestros, etcétera.

Añadió que los apoyos fiscales, tributarios y de financiamiento solicitados por el sector empresarial a favor de la conservación de las plantillas laborales, son la mejor ayuda social que el gobierno puede dar a los trabajadores mexicanos y a sus familias.

"La mejor ayuda social permanente que una persona puede recibir de su entorno es una fuente de trabajo que lo haga ser útil y productivo...lo que no es una necesidad sino una necesidad", dijo Chaparro.

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos, en su mensaje semanal afirmó que una de las manifestaciones más evidentes, del desplome de la economía nacional, y de la impertinencia de las estrategias adoptadas para enfrentar la crisis, es el creciente desempleo.

Dijo que detrás de la caída del empleo oficialmente 6 mil 889 empresas cerraron en definitiva por el difícil panorama que enfrentan, por la "indiferencia del gobierno federal y las medidas de confinamiento debido a la pandemia".

"Ante este escenario de debacle financiera para los generadores de empleos, resulta urgente que, en los próximos días, el Gobierno Federal cumpla con su misión de proteger el ingreso de las familias mexicanas, a través de la aplicación del #SalarioSolidario propuesto por Coparmex, que en el mundo se conoce, entre otras acepciones, como salario emergente", afirmó.

Recordó que la propuesta es que el gobierno aporte una parte de los salarios de los trabajadores, de manera que quienes tienen hasta 3 salarios mínimos conserven su ingreso; y entre más ganen el subsidio del gobierno sea menor y que incluso el trabajador acepte ganar menos.