"Habrá 'Quién es quién' en precios de artículos de primera necesidad"

El presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó al procurador Federal del Consumidor (Profeco) Ricardo Sheffield Padilla prepare "Quién es quién" en los precios de artículos de primera necesidad para evitar abusos a los consumidores ante el aumento de la inflación.

"Una de las cosas que le comenté al secretario de Hacienda –Rogelio Ramírez- es que así como damos a conocer quién es quién en los precios de los combustibles, vamos también a informar sobre quién es quién en los precios de los artículos de primera necesidad y ayudará bastante esto".

"Te lo informo Ricardo Sheffield para que te prepares, cuando él tenga una información para ver quiénes abusan, quienes son ventajosos y quienes están actuando con incrementos ajustados a la situación de mercado".

En su conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo hizo un llamado a los distribuidores y comerciantes que no aumenten los precios, "que no abusen en esta circunstancia que estamos enfrentando".

Dijo que en una plática que sostuvo ayer con el secretario de Hacienda, le comentó que dialogará con el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelín, para plantearle el tema.

Sin embargo, aclaró que no todos los empresarios ni los comerciantes actúan de manera abusiva, al tiempo que recordó que la inflación es un fenómeno que se está registrando en todo el mundo y en el caso de México es de 7%.

El presidente dijo que aunque la inflación es transitoria, aún no se conoce cuándo terminará porque podría ser de tres a seis meses.