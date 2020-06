Habría otra guerra comercial sin consensos en impuestos: Gurría

La falta de consensos que lleven a una solución multilateral en el tema del cobro de impuestos a las empresas que ofrecen servicios vía internet puede provocar una nueva tensión comercial, dijo el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), José Ángel Gurría Treviño.

Durante su participación en la videoconferencia del Consejo de las Américas, el exfuncionario mexicano expuso que la decisión de Estados Unidos de salirse de las negociaciones y esperar puede "crear otra guerra comercial" adicional a las tensiones que ya existen entre los gobiernos chino y estadounidense, ahora habrá otras entre Francia y los Estados Unidos.

Afirmó que "los países no podrán aguantar en aplicar los impuestos a empresas digitales", porque ya han esperado varios años en gravar esta actividad y no lo han hecho, así que ahora con la falta de consensos es como decir nuevamente esperemos más.

Además de que hay países que ya cobran impuestos a compañías que ofrecen servicios digitales, como lo hizo ya Francia que cuenta con una legislación.

"Por cuestiones de dinero, política, cuestiones éticas, tienes que poner impuestos a las grandes empresas que se han vuelto más grandes y fuertes y más rentables (...) esto es absolutamente imperativo políticamente", expuso.

Actualmente hay 137 países que admitieron trabajar con la OCDE en un acuerdo multilateral para definir un sistema de impuestos, pero en estos momentos dice Estados Unidos que lo esperen, sin embargo los gobiernos ya no pueden esperar, porque ese tema lleva años de discusiones.

Recordó que apenas el miércoles el gobierno estadounidense envió una carta a Francia, Italia, España y Reino Unido en el que les anunció que dejaba las negociaciones que se llevan a cabo en la OCDE.

"El problema es que una guerra comercial en momentos en que la economía mundial atraviesa por otra crisis económica, perjudicará más a la economía, al empleo y a la confianza", expuso.

Gurría comentó que la crisis económica que se genera por el Covid-19 afectó más a países latinoamericanos porque ya tenían problemas estructurales, como en el caso de México que su recaudación es de la mitad del promedio porcentual del PIB que tienen los países de la Organización.

Añadió que esto golpeará mucho en países de Latinoamérica en dos ámbitos en la pobreza y en la clase media, al esperarse que se reduzca el bienestar de quienes iban saliendo de la marginación después de años de lucha, sobre todo porque al perder ingresos y subir los precios de la educación, salud, alimentación y costo de vida, les será mucho más difícil salir nuevamente de la pobreza.