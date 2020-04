Hacienda asegura que no disminuirá recursos para Ciencia y Cultura

El secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, aseguró este viernes en su cuenta de Twitter que "bajo ninguna circunstancia se disminuirán ni se pondrán en riesgo los recursos destinados a la investigación y la cultura".

El pasado 2 de abril se dio a conocer el decreto presidencial que ordena la extinción de los fideicomisos, mandatos y análogos que no cuenten con estructura orgánica y se devuelvan los recursos a la Tesorería de la Federación. El pasado miércoles se venció el plazo para que todas las dependencias del sector público informaran cuánto tenían de fideicomisos y de fondos.

Tras el anuncio, la comunidad cultural y científica del país cuestionó la desaparición de mandatos y fideicomisos que podrían poner en riesgo del desarrollo de ambos sectores.

"En días pasados hemos recibido muchas preguntas sobre cuáles son las implicaciones para las comunidades de investigación y de cultura sobre el proceso de extinción de los fideicomisos para hacer frente al Covid-19. Hoy tuvimos reuniones con Alejandra Frausto (secretaria de Cultura) y María Elena Álvarez-Buylla (directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología)", escribió Herrera.

"Independientemente del mecanismo que se determine, bajo ninguna circunstancia se disminuirán ni se pondrán en riesgo los recursos destinados a la investigación y la cultura", aseguró.

La secretaria de Cultura informó en sus redes sociales que durante estas semanas han trabajado para que haya excepciones a la extinción de fideicomisos en el tema cultural. Mientras que el Primer Mandatario, Andrés Manuel López Obrador, explicó ayer en la conferencia matutina que no se podía expedir un decreto con excepciones porque entonces no tendría ningún efecto. "Son todos los fideicomisos. Nos lo pide la ley de austeridad republicana".

Y aseguró que en el caso de las becas "no se va a dejar de entregar" pero que hay que "poner orden en el caos. La política es eso".