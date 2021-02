Hacienda evita gasolinazo, da estímulo fiscal a la Magna

A casi un año de no aplicar el estímulo fiscal, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció que de la semana del seis al 12 de febrero quedará reactivado para el caso de la gasolina tipo Magna.

Lo anterior con el fin de proteger la economía de las familias, dijo el subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio González.

En su cuenta de twitter destacó que se reactiva el estímulo del impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) para mantener estable el precio de la gasolina y evitar los "gasolinazos".

De esta forma, del seis al 12 de febrero los consumidores pagarán una cuota de 4.9719 pesos por cada litro de gasolina Magna en vez de los 5.1148 pesos.

Hacienda informó que la medida es con el fin objetivo de proteger el poder adquisitivo de los consumidores finales de gasolinas.

Explicó que el gobierno de México adquirió el compromiso de que los energéticos no tuvieran incrementos mayores a la inflación de un año a otro.

Para ello, la dependencia cuenta con el estímulo fiscal al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, el cual se reactivará a partir de mañana.

Dicho estímulo permitirá que los precios de las gasolinas no aumenten en términos reales, aseguró.

Hizo ver que esta medida se da en un contexto en el que los precios de los combustibles no son fijados por el gobierno, sino que dependen de las condiciones de los mercados.

"La intención del estímulo es proteger la economía de las familias mexicanas ante los movimientos en las referencias internacionales de los combustibles en un entorno donde sus ingresos se han visto comprometidos por los efectos económicos de la crisis sanitaria de Covid-19".