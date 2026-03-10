Halla SAT inconsistencias de grandes contribuyentes en 2022 y 2023

Algunas empresas de información en medios masivos y servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas fueron contactadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para que revisen cómo pagaron impuestos en los ejercicios 2022 y 2023.

Lo anterior, luego de que el órgano recaudador publicó la segunda lista de la tasa efectiva que considera que debieron pagar grandes contribuyentes de nueve sectores económicos del país.

Entre estos se encuentran los medios masivos de comunicación como correo o internet cuya tasa efectiva es del 3.09% en 2023.

El cálculo del SAT se hizo con base a información que obtuvo de las bases de datos institucionales como declaraciones anuales, dictámenes fiscales, situación fiscal, declaraciones informativas, comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI), pedimentos, entre otros.

Fueron contactados a través del Buzón Tributario aquellos contribuyentes cuya tasa efectiva se encuentra por debajo de los parámetros publicados por el SAT, con la finalidad de que corrijan voluntariamente su situación fiscal mediante la presentación de declaraciones anuales complementarias.

También incluye a grandes contribuyentes de industrias manufactureras, dirección de corporativos y empresas, comercio al por menor y al por mayor.

De igual manera se encuentran los servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación, servicios profesionales, científicos y técnicos, transportes, correos y almacenamiento.