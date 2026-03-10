Mercado de NY logra recuperarse

Nueva York.- El mercado bursátil de Estados Unidos tuvo un lunes frenético en el que se recuperó de pérdidas iniciales para cerrar con sólidas ganancias, mientras las preocupaciones se transformaban en esperanza de que la guerra con Irán quizás no sea tan prolongada.

El S&P 500 llegó a caer hasta el 1,5% antes de cerrar con una ganancia del 0,8%. El promedio industrial Dow Jones se recuperó de una caída de casi 900 puntos para sumar 239 enteros, o 0,5%, mientras que el compuesto Nasdaq avanzó un 1,4%.

Son las más recientes oscilaciones en los mercados financieros debido a la incertidumbre sobre qué tanto subirán los precios del petróleo y cuánto tiempo se mantendrán allí como resultado de las afectaciones en la industria energética en el Oriente Medio.

En total, el S&P 500 subió 55,97 puntos hasta cerrar en 6.795,99. El promedio industrial Dow Jones sumó 239,25 enteros y terminó en 47.740,80, y el compuesto Nasdaq ganó 308,27 unidades y se ubicó en 22.695,95.

En los mercados bursátiles en el extranjero —donde las economías dependen más de la importación de petróleo y gas natural— las acciones cayeron bruscamente antes de los comentarios de Trump. El Kospi surcoreano desplomó un 6%, el Nikkei 225 de Japón perdió un 5,2% y el CAC 40 de Francia pasó un 1%.

Mientras que la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) retrocedió este lunes un 0,63 % para sumar cinco cierres negativos en las últimas seis sesiones para empujar a su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), a bajar hasta las 66.890,27 unidades, en una jornada con resultados mixtos en los mercados del mundo.

En la jornada, el peso mexicano se apreció un 0,73 % frente al dólar, al cotizar en 17,67 unidades por billete verde, frente a los 17,8 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.