¿Has recibido información de tu empresa sobre utilidades?

Una de las prestaciones laborales que hay en México es el Reparto de Utilidades o PTU, que consiste en la repartición entre los colaboradores del 10% de las ganancias que obtuvo la empresa durante el periodo fiscal anterior.

En el caso de las empresas legalmente constituidas, la entrega de esta prestación debe realizarse entre el 1 de abril y el 30 de mayo; en el caso de los patrones que son personas físicas, este pago se lleva a cabo entre el 1 de mayo y el 29 de junio.

Sobre este tema, la bolsa de trabajo en línea, OCCMundial, hizo la encuesta del "Termómetro Laboral", del 21 al 28 de abril, en la que preguntó a los trabajadores mexicanos si han recibido información clara y precisa sobre el reparto de utilidades por parte de la empresa donde laboran.

De acuerdo con el estudio, el 58% dijo que no ha recibido ningún tipo de información relacionada con el pago del reparto de utilidades; 17% comentó que sí ha recibido la información necesaria para conocer cómo se realizará este pago.

Mientras que un 17% indicó que no reciben este tipo de prestación, y un 8% señaló que aunque ya recibió información de parte de su empresa, ésta no es clara.

Utilidades son un incentivo para los trabajadores

Al ser una prestación, el reparto de utilidades puede ser considerado como un incentivo para los trabajadores, por ello en el sondeo se preguntó a los participantes cuál es el efecto que este pago les genera.

Al respecto, el 43% comentó que es un motivante; 34% dijo que no tiene ningún impacto, ya que consideran que es una prestación obligatoria de la empresa.

Un 20% de los encuestados confesó que se sienten más valorados al recibir este ingreso económico, en tanto que el 3% dio a conocer que nunca ha recibido utilidades.