Hasta fin de año, el pico de la inflación: Concanaco

Para comerciantes del país, las presiones inflacionarias alcanzarán su pico hacia fin de año, aunque apostar a una fecha es incierto pues hay condiciones externas que impulsan el alza de precios, dijo el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco), Héctor Tejada Shaar.

"Es una cosa impredecible. Mi percepción, sin bases, porque la inflación es un fenómeno mundial, es que creo que esto se va para fin de año", afirmó.

En entrevista en el programa Las Piezas del Rompecabezas, de EL UNIVERSAL, consideró que los trabajadores que ganan salarios mínimos están protegidos, porque el aumento en sus percepciones es mayor al encarecimiento que se registra.

Al estar próxima la discusión entre el gobierno y los sectores obrero y patronal para definir el alza a los salarios mínimos para 2023, Tejada Shaar afirmó que en momentos en que la inflación está en niveles de 8.7%, la decisión se deberá tomar con mucha responsabilidad para que no genere más presiones sobre los precios.

"El incremento a los salarios mínimos que se ha venido haciendo protege a quien menos tiene. La inflación ha estado afortunadamente por debajo de los incrementos a los salarios mínimos que se han dado", expuso.

"El tema de la inflación es un fenómeno mundial, y México ha sido responsable, tanto por parte del gobierno como de los empresarios, para que, sin llegar a un control de precios, buscamos mecanismos para evitar que la inflación se dispare", explicó.

Del regreso del comercio, servicios y turismo a los niveles previos a la pandemia, dijo que cada sector y empresario tiene una historia distinta, porque hubo algunos que cerraron sus negocios por un tiempo prolongado y aún no se recuperan, mientras que otros ya superaron el problema.

En general, estimó que para fines de 2022 podría darse la recuperación, pero para un empresario que cerró su negocio, se puede decir que no está en niveles previos a la pandemia pues tuvo una afectación fuerte. "No es lo mismo levantarse desde el suelo a levantarse de la cama", recalcó.

En cuanto al sector turismo, dijo que desde Semana Santa y de Pascua se vieron niveles de recuperación en la actividad, e incluso la derrama económica superó expectativas de la Concanaco.

"Internacionalmente, los turistas tenían la confianza de venir a nuestro país para pasar sus vacaciones, entonces fue una oportunidad para México porque el mundo volteó a vernos", dijo.

Asignaturas pendientes

Tejada Shaar señaló que el sector productivo mexicano está en desventaja respecto al estadounidense por mayores costos de producción. Pero, reconoció otras ventajas de los mexicanos.

"Tenemos ventajas, como que ofrecemos productos que no se producen en Estados Unidos y se los podemos exportar, así como la cercanía", expuso.

Tejada Shaar dijo que el tema de la inseguridad les preocupa a los comerciantes organizados del país, porque es un factor necesario para el desarrollo de cualquier actividad económica.

"Hablando de lo que representa la inseguridad para el país, es 1.65% del PIB, por lo que deben tenerse acciones que realmente funcionen", afirmó.

Dijo que los empresarios enfrentan robos, bloqueos carreteros, toma de casetas y extorsión, entre otros hechos delictivos.

"Son temas muy complicados, insistimos con las autoridades que son responsables de la seguridad, y estaremos dispuestos a colaborar en lo que nos digan, en que busquemos mecanismos que funcionen", señaló.

Para alcanzar un mayor crecimiento económico se necesita un país más seguro, recalcó.

Para el presidente de la Concanaco, es necesario que se revise la estrategia gubernamental de seguridad, sobre todo la participación de las fuerzas armadas.

"Lo que nosotros pedimos es que se insista en que se revisen los mecanismos que no han funcionado y se mejoren", aseguróel líder empresarial.