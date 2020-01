Heineken busca reducir el plástico en sus productos en México

Ante las propuestas para reducir el uso de plásticos y aumentar el reciclaje, Heineken México busca alternativas para disminuir esta materia prima en el embalaje, manejo y etiquetas de sus productos, además de que en 2021 todos sus vasos serán reutilizables.

Tenemos un interés muy fuerte en el tema. En México la huella de plástico es muy pequeña comparada a otros envases, pero es de mucho interés y estamos trabajando en tener una estrategia región por región. "Donde más tenemos plástico es en Europa y ahí tenemos planes muy concretos para atacar", dijo la directora global de asuntos corporativos de Heineken, Blanca Juti.

En reunión con medios, la directiva explicó que en su industria la presencia del plástico es de apenas 6%, concentrado principalmente en los arillos para los "six" de cerveza, el embalaje y algunas etiquetas, se buscan propuestas para avanzar en el tema independiente de la legislación que se aplique en México y otros mercados.

"Son cosas que ninguna disposición de ley nos obliga pero queremos ir de avanzada", añadió el vicepresidente de asuntos corporativos en México de Heineken, Marco Mascarúa.

Según la firma, en la actualidad la industria no ha encontrado una solución para sustituir los plásticos específicos que utiliza; no obstante, la firma busca alternativas para reducir esta materia prima.

En otros temas de sustentabilidad, la empresa tiene como meta al cierre de 2020 que 66% de la energía que utiliza en México se obtenga de fuentes renovables, aunado a la reducción en el uso de agua en su producción, con un promedio de 2.4 litros de agua por cada litro de cerveza.