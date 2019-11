Historia: ¿Por qué Walmart rompió con el "Buen Fin"?

Este año, la iniciativa empresarial conocida como El Buen Fin no será la misma.

Walmart de México decidió no participar en esta estrategia para impulsar las ventas del sector y las razones están vinculadas a su salida de organismos como la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), entre otras.

En 2019, Walmart marcó una línea con las principales asociaciones y confederaciones empresariales del país y lo único que ha dicho es que todo fue originado por un cambio de estrategia interna. La empresa no ha dado más detalles sobre esta ruptura.



Propuestas de Walmart y El Buen Fin 2019

Pero, en medio de este contexto, ¿qué ofrece por un lado Walmart con la iniciativa "El Fin Irresistible" y, por otro lado, el gremio empresarial con el tradicional Buen Fin?

En primer lugar, analistas y expertos han prevenido de realizar un consumo responsable durante ambas campañas, para evitar endeudamientos que pongan en una situación delicada su estabilidad financiera, o bien, los plazos se extiendan por periodos casi interminables en perjuicio de la salud de su bolsillo.

En cuanto a las propuestas, Walmart se adelantó un día al Buen Fin. Un día puede hacer toda la diferencia y la minorista está consciente de esto, según explicaron sus directivos en una reciente conferencia de prensa.

El Buen Fin se realizará del 15 al 18 de noviembre, mientras que "El Fin Irresistible" de Walmart iniciará desde el 14 de noviembre.

La cadena fundada por Sam Walton no sólo ganará un día a todos los comercios, sino que también toda su maquinaria de comercio electrónico estará lista para atender y ofrecer productos diferenciados a sus clientes.

El Buen Fin, por su lado, ofrecerá el tradicional sorteo fiscal para regresar, donde la apuesta es condonar a los consumidores las compras hechas durante el periodo de ofertas.

Dentro del Buen Fin participa la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Profeco, el SAT, el Consejo Coordinador Empresarial, la Antad y la Asociación de Bancos de México, entre otras dependencias.

Walmart, en cambio, presume tener cerca de 2 mil 500 tiendas a menos de 10 minutos del 85% de toda la población del país.

Pese a no contar con la participación de Walmart, El Buen Fin prevé captar ventas por 118 mil millones de pesos, sin embargo, la cadena de tiendas de autoservicio no compartió una estimación de su posible crecimiento en ventas.

Walmart comenzará "El Fin Irresistible" esta media noche, mientras que El Buen Fin iniciará 24 horas después.