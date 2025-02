Home Depot invertirá mil 300 mdd en México

El Gobierno de México anunció que, la empresa The Home Depot invertirá mil 300 millones de dólares de 2025 a 2028, con lo que se generará 2 mil empleos directos y más de 10 mil empleos indirectos.

"(...) esta es una inversión que como lo ha instruido la presidenta coadyuva y abona al Plan México hoy en día el 85% de la proveeduría de Home Depot es contenido nacional y lo que está es estará buscando con esta nueva inversión es que para 2028 lleguemos a tener el 100% de la proveeduría nacional", destacó Ximena Escobedo Juárez, jefa de la Unidad de Estrategia y Organización Institucional de la Secretaría de Economía.

Al respecto, José Antonio Rodríguez Garza, Presidente y Director General de Home Depot México, señaló que, con dicha inversión se contempla abrir en promedio cinco tiendas por año para llegar a 165 establecimientos.

"No sólo se trata de abrir tiendas, se trata de generar oportunidades y empleo hoy en día nosotros generamos más de 18 mil empleos directos en México con esta inversión superaremos los 20 mil empleos directos y estimamos que por cada empleo que generamos nosotros en nuestra en nuestra división de México se generan cuatro adicionales en la economía mexicana", destacó.

Añadió que el 85% de los productos son de proveedores domésticos mexicanos, "vamos a identificar a desarrollar y a integrar aún más proveedores locales a nuestra cadena de valor no solo para buscar suministro en nuestra operación en México sino dar acceso también a nuestras tiendas en Estados Unidos y Canadá".

-----Recomendamos invertir "totalmente" en México: Home Depot

El director general de Home Depot recomendó "totalmente" invertir en México porque el país se ve como un mercado emergente, además que reconoció el talento mexicano, eficiencia y compromiso para contribuir al desarrollo de la nación y de Norteamérica.

Aunque Rodríguez Garza dijo que México cuenta con retos importantes en materia de seguridad, apuntó que a la corporación le da "mucho gusto" que en la agenda del gobierno esté combatir los temas de inseguridad. "Estoy muy optimista de que las acciones puntuales van a brindar mucha estabilidad", expresó.

Respecto a obras de infraestructura que realiza el gobierno, destacó su importancia para distribuir los productos, así como importación y exportación. Destacó que el canal ferroviario es de los más competitivos para trasladar mercancía.

El director de Home Depot también resaltó el otorgamiento de créditos y alianzas con bancos, así como la relación que tienen con el Infonavit y la donación de materiales para apoyar a 800 asociaciones de beneficencia en México.

"Nuestra causa principal es saber cómo ayudamos a la vivienda", indicó.

Sobre la competencia contra productos de China, indicó que se pusieron algunos aranceles "para estar a la paridad a la hora de estar importando". Estamos muy a favor de que se tenga una competencia justa entre todos, mencionó.

Por su lado, la presidenta Claudia Shienbaum destacó el trabajo que hace la Secretaría de Economía y el grupo de empresarios para desarrollar el Plan México.

Confió en que haya más prosperidad y reconoció a Home Depot porque el 80% de la proveeduría se produce en México.

"Esto es parte del pan México y hay muchas más inversiones que están en el plan para desarrollarse", destacó ante estas inversiones.