Huelga de EU afectarán precios y cadenas de proveeduría en México

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 3 (EL UNIVERSAL).- La huelga de estibadores que comenzó el martes pasado en 14 puertos de Estados Unidos afectará a México en unos días más, por el rompimiento de las cadenas de proveeduría y al esperarse un aumento de precios en el movimiento de carga, de acuerdo con la Concamin.

El presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Alejandro Malagón Barragán, afirmó que aunque "es un problema que ellos tienen allá, nos va a afectar a nosotros, en todo lo que nos manden, autos, refacciones y nos manden lo que nos manden nos va a llegar, el problema es que si no sale de allá no va a llegar acá".

Esto impactará sobre todo a la industria armadora de autos en México, materiales, entre otros, pero todavía hay que ver qué llegará por carretera o por tren, por eso estamos viendo opciones junto con la National Association of Manufacturers (NAM) y la Texas Association of Business.

"El problema es que están cerrando los puertos y no solamente uno sino todos los puertos, si bien puedes usar transporte terrestre, el puerto manda....si esto dura 8 o 9 días vamos a tener una afectación importante", expuso.



Canacar propone mover mercancía de EU a México vía terrestre

Durante el 28 Congreso Anual de Agentes Navieros que realiza la Asociación Mexicana de Agentes Navieros (Amanac), la directora general de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), Claudia Sánchez Porras, dijo que se analiza mover la mercancía de Estados Unidos a México vía terrestre, aunque "es extremadamente costoso", se puede subir entre 80% a 100% el monto de las tarifas.

"El gran problema es que tienes un bloqueo en Estados Unidos", mientras que en México la capacidad de los puertos para recibir mercancía que va destinada al mercado estadounidense tiene que ver con la productividad y eficiencia en éstos.

Dijo que las grandes navieras podrán utilizar los espacios que tienen en los puertos mexicanos para mover sus cargas y eso se empezará a ver en dos o tres días, "aunque ya están usando mucho los puertos mexicanos para ver transbordos y vamos a empezar a ver que están empezando a ocupar ventanas (espacios) y en dos o tres días empezarán a desviar las cargas y se necesitarán planeaciones óptimas".

Por otra parte, el presidente de la Amanac, Fernando Con y Ledezma, comentó "una huelga siempre perjudica y si bien pudiera haber (afectaciones) colateralmente en los puertos mexicanos eso será de coyuntura, pero lo que sí perjudica es que la economía norteamericana se va a ver colapsada en caso de que esto continúe".



Estibadores piden 50% de aumento salarial finalizar huelga

Esperamos que si nos beneficia sea algo de coyuntura, pero lo mejor es que se resuelva pronto, aunque los estibadores estadounidenses piden 50% de aumento salarial y frenar la automatización de los puertos.

"Las navieras están tan preocupadas como el mismo presidente Joe Biden, es un tema complejo y la reacción que se debe tomar tiene que ser rápida", sobre todo porque las cargas que llegan a Houston, por ejemplo, podrán llegar a México y mandarse vía terrestre a Estados Unidos.

Todo ello impactará en precios de transporte, lo que afectará más a los consumidores estadounidenses, y no es que las navieras tomen ventajas, sino que es un resultado del mercado.

Para el presidente de la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana (ANIERM), Gerardo Tajonar, "definitivamente hay un impacto fuerte a la cadena de suministro porque nuestro principal acceso a la Unión Americana será por tierra, pero al final del día, hoy, estaban creciendo mucho las transacciones marítimas y eso nos va a afectar".

Aunque, también "es una gran oportunidad para que puertos como Lázaro Cárdenas aumenten operaciones".

Es muy probable que haya un aumento de precios porque se minimizan las opciones de entrada y salida de mercancía hacia Estados Unidos, además de que si los proveedores de servicios durante el año tuvieron pérdidas, pues este es el momento para que incrementen precios que terminarán pagando los consumidores.