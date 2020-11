IFT licita 319 señales de radiodifusión en 2021

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) licitará 319 frecuencias de radio AM y FM durante el segundo trimestre de 2021.

Esta será la segunda licitación de señales de radio comerciales que se lleva a cabo en el país con el objetivo de incrementar la cobertura y diversidad de contenidos radiofónicos en diversas zonas de México.

Previo a decidir esta licitación el IFT realizó una consulta pública sobre el calendario del proceso considerando que las condiciones macroeconómicas podrían no ser propicias para la inversión en radiodifusión y los interesados potenciales no contarían con las condiciones necesarias e incentivos suficientes para participar en el proceso, explica el regulador en un comunicado.