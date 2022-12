IMEF advierte por alza en productos básicos cuando termine el Pacic

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 20 (EL UNIVERSAL).- El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), alertó de otro aumento de precios en productos básicos cuando termine la vigencia del Programa contra la Inflación y la Carestía (Pacic).

"He estado leyendo algunos reportes de las empresas que tiene que ver con el Pacic, que están esperando cumplir con el compromiso y subir precios", dijo el presidente del instituto, Alejandro Hernández.

En conferencia de prensa, recordó que, desde que el gobierno federal lanzó este programa para contener el alza de los precios de los alimentos, el intento de controlarlos no habría funcionado del todo.

Con el paso del tiempo se comprobó que no fue tan efectivo, explicó, pese a que hay una política monetaria restrictiva.

"El programa por sí solo no podía ser suficiente para controlar la inflación", manifestó.

Según el líder de los ejecutivos de finanzas, sólo en algunos temas sí tuvo un impacto a la baja, como fue el subsidio a gasolinas.

Pero en el tema de alimentos "vemos que sigue el impacto porque todavía se ve el incremento en los precios", ponderó.

Por su parte, el presidente del comité nacional de estudios económicos, Mario Correa, coincidió en que el Pacic es un alivio temporal.

En ese contexto, advirtió que el reto es que la inflación no "eche raíces'', y que a inicios del 2023, la "cuesta de enero no esté tan empinada".

Indicó que el impacto se verá en los contratos de las empresas porque tendrán que tomar decisiones con base a la inflación que perciban, es decir la que vieron o la que se espera.