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Valores

IMEF recorta el pronóstico de PIB

También empeora perspectiva para la inflación para este año

Por El Universal

Mayo 15, 2026 03:00 a.m.
A
IMEF recorta el pronóstico de PIB

Ciudad de México.- El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) ajustó a la baja su pronóstico para el crecimiento de la economía y subió su expectativa de la tasa de inflación esperada para este año.

De acuerdo con la encuesta de expectativas del Comité Nacional de Estudios Económicos del instituto, el consenso de 45 analistas recortó su estimado para el Producto Interno Bruto (PIB) en 2026 de 1.4% de abril a 1.2%, y tras dos meses seguidos sin modificaciones.

Sin embargo, el pronóstico más pesimista consideró un avance de 0.40% en la actividad económica, mientras que el más optimista prevé una expansión de 1.90%.

Para 2027 no se modificó el pronóstico de 1.80% de la encuesta previa del instituto que representa al gremio de los ejecutivos de finanzas en el país.

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En consecuencia, en el panorama para el mercado laboral también se hicieron ajustes, pues la creación de empleos prevista para este 2026 se redujo de 286 mil a 270 mil puestos afiliados al IMSS. Para el siguiente año, la proyección pasó de 341 mil a 330 mil.

Respecto al frente inflacionario, el consenso subió las expectativas a 4.3% para el presente año, desde el nivel de 4.2% de la consulta anterior.

En este caso, casi la mitad de los participantes incrementaron su estimación previa; la previsión de inflación general más alta se ubicó en 5.1%, mientras que la más baja apunta a que concluya en 3.8%.

De igual manera, el consenso elevó su expectativa para 2027 del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), pasando de 3.80% a 3.90%.

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