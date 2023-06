Imponen impuesto de 50% a importación de maíz blanco para tortillas

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 23 (EL UNIVERSAL).- El gobierno federal decidió que nuevamente impondrá, a países con los que no tenemos un tratado comercial, un arancel a las importaciones de maíz blanco harinero para hacer tortillas de 50% y que mantendrá el arancel de 50% a la exportación de dicho producto hasta el último día de 2023.

En el Diario Oficial de la Federación, edición vespertina, se explicó que se decidió imponer nuevamente el arancel a las importaciones de maíz blanco harinero porque durante el tiempo que estuvo exento de impuestos dicho producto "no ha generado un impacto significativo en la disminución de precios en el mercado nacional, por lo que se considera pertinente eliminarla".

En cuanto al arancel a la exportación se decidió que no se eliminará el 30 de junio próximo como se estableció en enero del 2023, sino que se mantendrá ese arancel hasta el 31 de diciembre de 2023.

En el Diario Oficial de la Federación, el Poder Ejecutivo Federal afirmó: "que la oferta y producción de maíz blanco en nuestro país son factores importantes en la determinación de su precio y, por tanto, también de los diversos productos de consumo elaborados a base del mismo, principalmente la tortilla, por lo que, para impulsar el fortalecimiento de la producción nacional, el mercado interno y el encadenamiento productivo de dicho grano, así como asegurar condiciones de mercado que permitan estabilizar su precio, resulta pertinente modificar temporalmente el arancel aplicable a la importación del mismo".

El 16 de enero de 2023 se publicó el Decreto por el que se modifica la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación", en donde se eliminó el arancel a la importación de maíz blanco.

En mayo pasado, México importó 67 mil toneladas de maíz blanco de Estados Unidos y 258 mil toneladas de Sudáfrica.

"El efecto de la medida será bajo: No aplica a Estados Unidos que es el país del que más importamos, solo aplica a países sin tratado; En segundo lugar, eliminar el arancel cero a países sin tratados significa que lo tendríamos en 20%, pero se sube a 50% lo cual no hace gran diferencia", expuso el socio fundador de Arion9, Juan Díaz Mazadiego.

En tercer lugar, "imponérselo a la exportación también envía una señal contradictoria a los productores que se quiere proteger, ya que, si tuvieran mejores opciones en la venta al exterior, no podrán aprovecharla, aunque de nuevo no aplica a Estados Unidos", pero después de exportarse al vecino país del Norte puede enviarse a otro país.