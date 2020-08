Impostergable, renuncia del secretario Toledo: CTM

El subsecretario del Comité Nacional de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Javier Villareal Gámez, afirmó que la renuncia de Víctor Toledo, titular de la Secretaría de Medio Ambiente, es impostergable y que, si esto no ocurre, el presidente Andrés Manuel López Obrador, la debe de exigir.

Lo anterior, dijo, por su oposición abierta y de confrontación en contra del jefe del Ejecutivo y del Gobierno de la República, y porque su fanatismo ideológico y su presencia daña a todo el país con una personalidad que puede considerarse peligrosa.

Villarreal Gámez, afirmó que es necesaria y urgente la salida del funcionario del gabinete presidencial, porque su permanencia en el cargo ha frenado proyectos de inversión en minería, agricultura y agronegocios, lo cual provoca perjuicios irreparables a la generación de empleos.

De esta manera, el representante de la Confederación de Trabajadores de México externó su punto de vista, sobre el audio dado a conocer por medios de comunicación, en el cual el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales asegura que el gobierno de la Cuarta Transformación está lleno de contradicciones y esto se expresa en luchas de poder al interior del gabinete presidencial.

El dirigente cetemista exhortó a todos los sectores productivos, legisladores y organizaciones económicas y sociales del país para que se manifiesten y pidan el retiro del gobierno de Toledo Manzur, porque su presencia es muy nociva con una actitud de esa naturaleza.

El subsecretario de la CTM aseguró que, si el titular de la Semarnat "no renuncia, el siguiente paso es que el mandatario le exija la renuncia y lo retire del cargo por la salud de la economía del país, pues no es posible alguien con este tipo de contradicciones, con una visión tan obtusa".

En un comunicado de prensa, recordó que en cualquier gobierno, es elemental la lealtad hacia el jefe de Estado y este tipo de expresiones revelan una personalidad muy peligrosa para el gobierno de la República, porque implica correr riesgos enormes, porque significa que una dependencia federal está en manos de un fanático ambientalista, no de un funcionario apegado a derecho y su retiro del cargo debe ser de inmediato, sin que haya otra salida, porque su contradicción es gravísima con el presidente y con el gabinete.

Expuso que debe fortalecerse una minería sustentable, pero no impedir el desarrollo de todo el sector, no satanizarla como una industria que daña al país, cuando en realidad es todo lo contrario.

"Toledo no tiene idea de los millones de empleos ligados a los agronegocios, de la agricultura privada y social, de muchos ejidos con empresas que impulsan a los agronegocios en contra de los cuales él está en contra, así como de la minería, de una cervecera, en contra de todo lo que signifique transformar a la naturaleza", destacó.

Javier Villarreal consideró que la presencia de Toledo Manzur evitará que se aprueben proyectos productivos en los sectores de los cuales él está en contra, porque se requiere de un funcionario que promueva, colabore y coadyuve al crecimiento económico y a la generación de empleos, siempre con cuidado del medio ambiente.