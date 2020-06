Impuesto a la riqueza, mal diseñado puede desincentivar la inversión: Banorte

El director de Estudios Económicos de Banorte, Gabriel Casillas dijo que para conocer con mayor detalle la desigualdad en México se deben aplicar mejoras en la forma que se realiza la medición de la riqueza en el país.

En el podcast de la firma financiera "Norte Económico", Casillas dijo que las encuestas de ingreso gasto que se aplican en la actualidad, miden muy bien el segmento de menores ingresos en la población; sin embargo, deja un espacio donde no se conoce a la población con mayores recursos.

"Es simple, porque las encuestas de ingreso-gasto, para los que tienen mayores ingresos, dicen ´¿gana usted 50 mil pesos o más?´; aquí estoy exagerando, pero esto es para poder ilustrar el ejemplo. Entonces si la encuesta dice 50 mil pesos o más, pueden estar muchas personas que les va bien pero pues que para nada son multimillonarios y que no están dentro del mismo rubro, ahí podría también estar en ese mismo grupo Carlos Slim", explicó Casillas.

Para Banorte, además de mejorar las mediciones de ingresos, el reto principal es el diseño de políticas que ayuden a disminuir la desigualdad en México.

"Cualquier tipo de política para resolverla implica en muchos casos mayores impuestos o inclusive un impuesto a la riqueza; el problema más grande es que si no lo haces bien puedes desincentivar la inversión, la creatividad, la toma de riesgos, afectar mejoras en la productividad, y por lo tanto también afectar negativamente al crecimiento", explicó el director ejecutivo de análisis económico y estrategia financiera de mercados de Banorte, Alejandro Padilla.

Para los especialistas, ante la necesidad de mejorar el ingreso de la población en México, se debe aplicar una reforma fiscal sin beneficiar a los que más tienen, así como mejorar el Estado de Derecho.

"Necesitamos preservar la estabilidad macro, de nueva cuenta insistir en la fortaleza del Estado de Derecho, y para poder mejorar tanto el estado de Derecho como la distribución del ingreso, es necesaria una reforma fiscal profunda, integral, en donde sea fácil pagar impuestos, que no beneficie a quien más tenga, sino que beneficie a quien más lo necesita y así, con justicia para todos y una mejor distribución del ingreso, se pueden abrir espacios para que todos tengan verdaderas oportunidades para ir mejorando sus condiciones socioeconómicas", explicó Casillas.