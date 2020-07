Incumplen dar aviso de accionistas por fallas en portal del SAT

Muchas empresas no pudieron cumplir con la nueva disposición de enviar el aviso con información actualizada de los accionistas y socios, debido a fallas en el portal del Servicio de Administración Tributaria (SAT), señaló el Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León (ICPNL).

El instituto que asocia a más de mil 500 profesionales de la contaduría en la entidad regiomontana señaló que el 30 de junio venció el plazo, pero desde el 24 de junio los contribuyentes tuvieron problemas para hacerlo por la constante saturación de la plataforma del SAT.

Destacó que aunque muchos estaban preparados para cumplir con esta nueva obligación, el aplicativo presentó una serie de errores que impidieron hacerlo en tiempo y forma.

Ante ello, el ICPNL dijo que se esperaba una prórroga por parte de la autoridad fiscal, pero no fue emitida, por lo que ahora las empresas que no pudieron hacerlo, tendrán que enfrentar las consecuencias.

--CUMPLIMIENTO ESPONTÁNEO

Para evitar que se repita esta situación, el instituto pidió al SAT desarrollar todos sus aplicativos de atención a contribuyentes en plataformas actualizadas y asegurar con ello que no habrá problemas técnicos que compliquen el cumplimiento.

A los contribuyentes que no pudieron presentar en tiempo el aviso de socios o accionistas, recomendó hacerlo lo más pronto posible, para evitar requerimientos de la autoridad, y proceda el cumplimiento espontáneo sin efecto en una sanción.

La miscelánea fiscal 2020 que aprobó el Congreso de la Unión el año pasado, incluyó un cambio en el Código Fiscal de la Federación (CFF) para obligar a las empresas sin importar su tamaño, a dar a conocer información de sus socios y accionistas como nombre y Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

Si bien aplicaba para los casos en que hubiera modificaciones, fiscalistas recomendaron hacerlo para evitar confusiones.

A las empresas que no cumplieron, se les cancelará el sello digital con lo cual no podrán facturar; las sanciones incluyen el pago de una multa de entre 3 mil y 10 mil pesos.