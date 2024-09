Index asegura que Reforma Judicial no frenará inversiones extranjeras

La Asociación Mexicana de Maquiladoras de Exportación (Index) descartó que la aprobación de la reforma al Poder Judicial signifique una desaceleración en la economía nacional.

El presidente del organismo, Humberto Martínez Cantú, señaló que el sector confía en la labor de la próxima administración federal para garantizar la atracción de inversiones a México.

"No nos conviene tener un México entre azul y buenas noches, es un México del que estamos esperando subir más nuestras inversiones a nivel mundial", expresó.

El dirigente empresarial señaló que la Federación ofreció apoyar en la atracción de nuevos proveedores para aumentar el contenido mexicano en las exportaciones por lo que se establecieron mesas de trabajo entre los sectores económicos y dependencias federales, relató.

De igual manera, descartó que exista preocupación e incertidumbre por la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, conocido como T-MEC, por el cambio de gobierno en la unión americana.

Explicó que la posible llegada de Donald Trump al gobierno estadounidense no inquieta a los sectores económicos mexicanos, los cuales pugnan por el reconocimiento de lo que representa el comercio entre naciones para el vecino país.

"Trump no es nada tonto. Es más, habla demasiado, pero esta situación, le conviene a Estados Unidos la presencia que tenemos nosotros con ellos. No en vano, somos su proveedor número uno", dijo.

En 2023, México embarcó 560 mil millones de dólares, de los que 220 mil fueron de la industria manufacturera, se dijo.