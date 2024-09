La banca, a la espera de las leyes secundarias

Ciudad de México.- La volatilidad que se ha visto en el país a partir de los resultados de las elecciones del 2 de junio se mantendrá en tanto no se conozcan las leyes secundarias de la reforma judicial.

“La volatilidad va a seguir hasta que no quede perfectamente aclarado cómo quedan las reglas secundarias de la reforma judicial”, afirmó en entrevista el presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Julio Carranza.

“Creemos y estamos convencidos de que hay un buen diálogo, están escuchando las posturas que tenemos los diferentes sectores. Hay que esperar a conocer lo que viene con las leyes secundarias y, una vez que tengamos eso, podemos hablar de qué tanta profundidad va a tener”, agregó.

Al participar en la edición 2024 del Foro Prosa, el presidente de la ABM comentó que en las leyes secundarias de la reforma judicial debe quedar muy clara la independencia de poderes para que haya certidumbre a toda la inversión que llegue al país.

“Hacia allá vamos. Debemos tenerle confianza y paciencia a que la llegada del nuevo gobierno nos va a dar esa certidumbre que no se ha terminado de dar, no porque no se haya querido, sino porque es parte del proceso de la reforma judicial”, dijo.