Industria cervecera, aún con "resaca" de Covid-19

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 2 (EL UNIVERSAL).- Con cifras positivas pero que aún no representan la recuperación total de la industria cervecera en México, este sector busca dejar atrás los impactos de la pandemia de Covid-19, afectado principalmente por restricciones en el consumo.

En 2021, la producción de cerveza en el país fue de 134.7 millones de hectolitros, lo que representa un crecimiento de 13.5% en cifras anuales. En tanto, la exportación de la bebida fue de 42 millones de hectolitros, lo que representa un crecimiento de 11.5% respecto al año previo.

"Las cifras pudieran parecer muy altas pero esta tendencia de años anteriores que teníamos con un crecimiento sostenida, en este momento en que estamos en camino a la recuperación, es seguir con la tendencia positiva de la agroindustria cervecera", dijo la directora general de Cerveceros de México, Karla Siqueiros.

En entrevista, explicó que la recuperación sigue siendo gradual, con una industria que opera casi a la totalidad de su capacidad instalada y que no tuvo despidos provocados por el freno que representó la pandemia.

"Ha sido una recuperación paulatina, gradual y apostando por la capacidad instalada que tenemos. La agroindustria cervecera no dejó de invertir en México. La cadena de valor es altamente integrada, el 73% de los insumos que se requieren para la producción de cerveza, son nacionales y generan una derrama interna, donde casi la totalidad de la cebada que se obtiene en México se destina a la producción de cerveza"; dijo.

En ese sentido, detalló que pese a las fuertes presiones inflacionarias, contar con la materia prima en México y tener una cadena de producción tan bien afianzada en el país, se disminuye la dependencia de las eventualidades que puedan ocurrir en el exterior, lo cual evita que se incrementen los precios.

"La agroindustria cervecera es muy eficiente en todos sus procesos de producción. Esto nos ha permitido continuar siendo una potencia, el cuarto productor en el mundo y el primer país exportador de cerveza", dijo.

Hasta el momento, la industria cervecera mexicana no prevé impactos por el conflicto entre Ucrania y Rusia; no obstante, dependerá del tono que tome el evento y sus repercusiones en los mercados.

"Este tipo de situaciones puede tener efectos en todos los sectores y todas las cadenas de producción en el mundo. Hasta el momento no prevemos un impacto directo en la agroindustria, con una cadena de valor integrada y por el momento estamos tranquilos ya que lo que requerimos está en su mayoría aquí en el país, sin que esto signifique que no estamos en comunicación con los afiliados para conocer potenciales impactos futuros. Es algo que todavía no podemos decir sobre algún tema en particular de preocupación.", dijo.

En 2021, la cerveza fue el principal producto agroindustrial de exportación del país, al alcanzar 5 mil 618 millones de dólares y representar 23% de las ventas al exterior agroindustriales del país.

En tanto, la importación de cerveza fue de 0.3 millones de hectolitros, lo que representa una disminución de 19.7% respecto al año 2020.

De acuerdo con Cerveceros de México, la disminución en la importación es un fenómeno que se ha dado en los últimos años, resultado de las inversiones de la industria en el país y el desarrollo de la oferta de cerveza nacional para los consumidores mexicanos.