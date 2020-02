Industria de autopartes frena inversiones

Los industriales de autopartes dejaron de invertir 18 mil millones de pesos en el segundo semestre de 2019, por la decisión de la autoridad regulatoria de postergar hasta el 2025 la producción de Diésel de Ultra Bajo Azufre (DUBA) y de mantener, a la par, la exigencia para los productores de que los vehículos pesados se hagan con la nueva tecnología ambiental.

En conferencia de prensa "Cadena del Autotransporte" a favor del medio ambiente, representantes de la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad, ANPACT, ANTP, Canacar, Canapat, Conatram, Concamin, Coparmex, Comisión de Movilidad, Industria Nacional de Autotransporte y de la AMDA explicaron que mientras a Pemex se le dan cinco años más para producir DUBA, a los industriales del sector se les exige fabricar vehículos con las nuevas tecnologías limpias, a pesar de que no habrá combustible para que bajen las emisiones contaminantes.

El director de comercio exterior de la Industria Nacional de Autopartes (INA), Alberto Bustamante, explicó que solamente en el segundo semestre de 2019 se dejaron de invertir 18 mil millones de pesos.

Agregó que si la decisión del gobierno se mantiene en el sentido de exigir a los industriales cumplir con la nueva tecnología de menores emisiones sin que haya diésel de bajo azufre, seguirá la incertidumbre para los productores de autopartes y la suma de inversiones no hechas superará los 20 mil millones de pesos.

El presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT), Miguel Elizalde, explicó que si no se tiene el combustible, se frena la renovación vehicular y seguirán las emisiones en el nivel actual.

Pidió a la Secretaría de Medio Ambiente ajustar la Norma Oficial Mexicana 044, que exige la producción de vehículos pesados con nuevas tecnologías EPA10 y EUROVI, hasta que se tenga la garantía de que se producirá el DUBA que requiere esta tecnología.

El presidente de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar), Enrique González, dijo que el problema es que ello retrasa la renovación de vehículos, porque se sabe que cuando se compre una unidad con nueva tecnología en 81% de los municipios no hay obligación de suministrar DUBA.