Industria tequilera llama a modernizar el cobro del IEPS

La Cámara Nacional de la Industria Tequilera (CNIT), solicitó a la Secretaría de Hacienda modificar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que se cobra sobre bebidas alcohólicas y ajustarlo a un gravamen basado en el contenido alcohólico de los productos con una tasa máxima de 1.20 pesos por grado de alcohol.

En ese sentido, la industria tequilera del país respalda al colectivo "Moderniza IEPS", que reúne a asociaciones que representan al mezcal, vino mexicano, bacanora, cerveza artesanal, así como mayoristas y abarroteros del país, quienes consideran que la estructura actual del IEPS no guarda relación con la evolución del mercado nacional, convirtiéndose en una legislación que ha generado problemas de evasión y elusión fiscal que representan pérdidas de millones de pesos por año para la agroindustria nacional.

"La modernización del IEPS con una tasa no mayor a 1.20 pesos por grado alcohólico facilitaría la recaudación fiscal y cumpliría con la promesa presidencial de no subir impuestos", dijo la cámara tequilera.

El organismo enfatizó que existe una necesidad de modernizar el régimen fiscal aplicable para las bebidas alcohólicas en México y lamentó que la legislación vigente ha fomentado el mercado ilícito de bebidas alcohólicas, que constituyen un riesgo para la salud de los mexicanos.

"El ajuste propuesto por la industria de bebidas alcohólicas a través de la iniciativa de modernizar el IEPS permitiría generar un piso parejo, contribuyendo al desarrollo de las economías locales y fortaleciendo a los productores", añadió.

La industria tequilera mexicana está conformada por más de 70 mil familias y 21 mil productores de agave. Está presente en más de 120 países y genera más de 6 mil millones de pesos de IEPS.

"Hacemos un llamado para modernizar este impuesto a un modelo que verdaderamente beneficie al país", añadieron.