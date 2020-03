Industriales mexicanos piden "actuar decididamente" ante el coronavirus

La Confederación de Cámaras Industriales de México (Concamin) pidió este jueves "actuar decididamente" ante el problema de salud pública y la crisis económica del coronavirus en una carta enviada al presidente, Andrés Manuel López Obrador.



"Para hacer realidad un eficaz combate a los efectos del virus y a la vez fortalecer nuestra industria, es preciso reconocer sin regateos el problema y sus riesgos y actuar decidida e inmediatamente", expuso el texto firmado por Francisco Cervantes, presidente de la Concamin.



En la misiva, la Concamin realizó propuestas centradas en proteger la salud de los mexicanos, salvaguardar la economía social, al tiempo que sesionaba este jueves el Consejo de Salubridad General, un órgano colegiado que depende del presidente y tiene el carácter de autoridad sanitaria.



Aunque advirtió que "ya existe afectación al sistema económico y financiero de México", la agrupación industrial reconoció que el país no tiene la capacidad para desarrollar programas de apoyo similares a los que China, Estados Unidos y Europa han implementado ante la pandemia del COVID-19.



Por ello, la asociación sugirió medidas sin impacto fiscal con el objetivo básico de proteger el empleo y el bienestar al preservar la economía nacional.



"Ante la escasez de recursos, lo primero es mantener funcionando la economía, asegurar su continuidad para no interrumpir los flujos económicos: ello evitará el colapso de empresas y, por tanto, el desempleo", recomendó Cervantes.



La Concamin también exhortó al Gobierno mexicano a negociar con Estados Unidos y Canadá para mantener el intercambio de bienes y servicios pese a las medidas que se tomen por cuestiones de seguridad nacional.



Además de una Política Nacional Industrial, pidió garantizar el tránsito de todas las modalidades de transporte en el territorio mexicano para "no afectar los flujos de mercancías", destrabar la inversión privada en el sector inmobiliario y no modificar el marco regulatorio de 2019.



Asimismo, el representante del sector industrial hizo propuestas con costo fiscal, pero de "impacto favorable al empleo".



Entre ellas están negociar con los estados la reducción a cero del Impuesto Sobre la Nómina (ISN), deducir al 100 % las prestaciones laborales y crear un Programa de Apoyo a la Preservación de las Empresas y el Empleo que implique condonaciones fiscales.



La Concamin reiteró su solicitud de priorizar lo "hecho en México", por lo que pidió un 75 % de contenido nacional en la inversión de construcción y un 50 % en infraestructura energética, además de la reactivación de las rondas petroleras.



"Para el desahogo de estas demandas, es indispensable y urgente se establezca una Mesa de Alto Nivel que integra al gobierno, la industria y los sindicatos", concluyó.