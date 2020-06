INE prevé gastar más de 19,400 mdp en 2021

CIUDAD DE MÉXICO.- El Instituto Nacional Electoral (INE) instaló este jueves su Comisión Temporal de Presupuesto 2021, con la estimación inicial de que organizar 33 elecciones el próximo año -una federal y 32 estatales- implicará un costo superior a los 19 mil 400 millones de pesos.

Ese monto es, a precios constantes, lo que se erogó en las elecciones federales y locales de 2018 pero ahora la cifra podría ser mucho mayor si se considera que aumentará 6.3 % el padrón de electores, 2.9 % las casillas a instalar; se deberán contratar 11 % más funcionarios electorales; aumentarán 16.7 % los cargos de elección a votar y 66% más gubernaturas que serán sometidas a las urnas.

A eso se suman las medidas sanitarias que tendrán que ponerse en marcha para salvaguardar la salud de los votantes y de los funcionarios de casilla ante la pandemia del virus SARS Cov-2 Covid-19, valoró el presidente de la Comisión, el consejero Ciro Murayama, quien estimó que pese a la crisis económica no debería haber problema con autorizar el presupuesto necesario para la renovación pacífica de los cargos de gobierno y de representación popular. Este es un momento complicado, serán 33 procesos en un contexto de mucha incertidumbre económica y los problemas derivados del Covid-19, "lo digo de una vez, imagínense que sea necesario que todos los funcionarios de casilla puedan disponer de careas esas caretas protectoras necesarias, bueno esas caretas por un millón de funcionarios tendrá impacto presupuestal", ejemplificó. Pero confió en el compromiso democrático de los legisladores para entender que no es un recurso que el INE use para incrementar su patrimonio sino para que la ciudadanía ejerza sus derechos. "Si hay esa convicción desde los órganos del Estado mexicano que tienen que aprobar el presupuesto, creo que estaremos en condiciones adecuadas de hacer la elección aun en un tiempo de recesión económica y de problemática en materia de salud. Pero nunca una recesión económica ha puesto en riesgo la celebración de elecciones; no debería de llegarse de ninguna manera a un problema".

En la sesión, PAN y Movimiento Ciudadano advirtieron que habría que blindar al INE del intento de un nuevo recorte a su gasto, como el de mil millones de pesos en este 2020.

El representante del PAN, Obdulio Ávila destacó que el INE enfrenta varios problemas, uno de ellos que "la derrota de 2006 no ha sido aceptada por el presidente" López Obrador, lo que se ha traducido en aversión personal.