Inflación alta en EU impactará a México, advierte Banxico

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 11 (EL UNIVERSAL).- La elevada inflación en Estados Unidos, tendrá diversas repercusiones sobre la economía nacional, advirtió la gobernadora del Banco de México (Banxico), Victoria Rodríguez Ceja.

"Una inflación elevada en Estados Unidos podría tener efectos sobre la economía mexicana a través de distintos canales", admitió en sus primeras declaraciones en entrevistas radiofónicas.

También rechazó que haya una estanflación, es decir estancamiento económico con una alta inflación.

"De ninguna manera es eso, no estamos viendo esto (estanflación) esperamos también que el crecimiento empiece a repuntar", dijo

Ponderó que la mayor parte de los elementos de la inflación provienen del exterior.

En ese contexto, mencionó que la inflación general en Estados Unidos subió 7.5%, que es el nivel más alto desde 1982 cuando alcanzó el 7.6%, que fue mayor al esperado para enero por el consenso de analistas que estiman 7.3%.

"Este dato, combinado con los reportes recientes de empleo en Estados Unidos, agrega presión a la Reserva Federal para incrementar su tasa de interés de referencia en su próxima reunión de marzo", advirtió.

De los efectos de la alta inflación en EU, sobre la economía mexicana señaló uno que sería de manera directa: aumentos de los precios de bienes comerciables que importa México.

Otro, por medio de los mercados financieros, en particular en el tipo de cambio.

Este apretamiento en las condiciones financieras implica un reto muy importante para la economía mexicana, y en particular para el Banco de México, advirtió.

Victoria Rodríguez precisó que las implicaciones de la decisión de la Reserva Federal, sobre la conducción de la política monetaria, se presentan principalmente a través del canal financiero.

Es decir, explicó, sobre el comportamiento del peso mexicano frente al dólar y para la curva de rendimiento de valores gubernamentales.

Si bien Banxico revisó los pronósticos de inflación, dijo que están estimando que en el primer trimestre del 2022 se estaría alcanzando el pico para el caso de la subyacente, y a partir de ahí empiece una disminución.

Respecto a la inflación anual, recordó que en Banxico esperan una reducción para que converja en el horizonte en el que opera la política monetaria, hacia finales de 2023.

En otra entrevista de radio, comentó que sus compañeros de la junta de gobierno, la recibieron con beneplácito ahora que se incorporó como la primera gobernadora central.

"Me han dado una gran bienvenida, me he sentido muy arropada, muy contenta", expresó.

Destacó que actualmente la junta de gobierno está integrada por primera vez con una mayoría integrada por tres mujeres, y que se siente muy orgullosa por ser la primera mujer en encabezar el Banco Central de México.

"Estoy muy contenta y honrada de ser la primera gobernadora, y que cada vez hay más mujeres encabezando bancos centrales en el mundo; espero que cada día haya más mujeres en estas posiciones y otras para que se siga dando una mayor participación".