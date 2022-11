Inflación, el reto para la industria

A-AA+

Los industriales del país consideran que hay estabilidad económica, pero les preocupa la alta inflación y la inseguridad, así como la polarización, dijo el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), José Antonio Centeno.

Durante el programa Las Piezas del Rompecabezas, el representante empresarial comentó que se espera que se mantenga el crecimiento del país en 2023, así como la estabilidad de la actividad productiva.

"Tenemos cierta estabilidad económica, con el foquito rojo del tema inflacionario, cuyo origen es exógeno, porque no se origina en nuestro país y, por lo tanto, ha sido más complejo instrumentar políticas que permitan atender esta situación", aseguró.

El aumento de los precios también genera que suban las tasas de interés y eso encarece los créditos, lo que afecta a la industria.

"Queremos un México en paz y democrático, y la polarización no abona para construir el México que todos anhelamos", consideró.

Detalló que el alza de precios de insumos inquieta, sobre todo porque se prevé que este año terminará con una inflación de 10%.

Sin embargo, aseguró que los industriales no han trasladado todos los incrementos a los precios finales por conciencia social.

"Solamente cuando es insostenible el alza se ha transmitido a los precios y otros sacrifican el margen de ganancia", expuso.

Centeno explicó que fue bueno que el gobierno no controlara los precios para bajar la inflación, sino que implementara otros mecanismos.

"Hay medidas que, desde el punto de vista de percepción y de contención, han servido, como fue el subsidio a las gasolinas. Entiendo que es recurso que se saca de una bolsa para meterlo a esto y evita que ciertos costos se vean reflejados en precios finales", dijo. Los subsidios a combustibles benefician a todas las empresas, sean pequeñas, medianas o grandes, porque todas mueven mercancía.

Sobre el Paquete Contra la Inflación la Carestía (Pacic) y el Acuerdo de Apertura contra la Inflación y la Carestía (Apecic), implementados por el gobierno, consideró que en el primer caso tuvo "resultados muy modestos", mientras que el segundo se evaluará en febrero del próximo año.

Sin embargo, comentó que hay estrategias que podrían ser dañinas, como disminuir la normatividad para algunas importaciones de alimentos, sobre todo las que corresponden a Senasica y Cofepris.

Otro de los problemas por atender es la inseguridad, tanto para las industrias, como para las personas, señaló.